S podelitvijo nagrad sklep 76. filmskega festivala v Cannesu.

Izbor filmov v glavnem tekmovalnem programu ponuja stara in nova imena, nekaj več naklonjenosti pa letos izkazuje režiserkam, saj so organizatorji izbrali dela sedmih režiserk. Med režiserji jih je v tekmovalnem delu pet, ki so že prejeli zlato palmo: japonski režiser Hirokazu Kore-eda , nemški režiser Wim Wenders , turški režiser Nuri Bilge Ceylan , Italijan Nanni Moretti ter britanski režiser Ken Loach , ki je zlato palmo prejel dvakrat.

Po poročanju tujih medijev sicer očitnega favorita za zlato palmo letos ni, saj je več filmov prepričalo še posebej veliko število kritikov. Za enega od favoritov velja The Zone of Interest britanskega režiserja Jonathana Glazerja, v katerem je zaigrala nemška igralka Sandra Hüller. Slednja je kritike navdušila tudi z vlogo v filmu Anatomy of a Fall francoske režiserke Justine Triet.

Zelo dobrih kritik je bil deležen tudi film Fallen Leaves Akija Kaurismakija. Kultni finski režiser se tokrat za zlato palmo poteguje petič. Med favoriti za zlato palmo dpa navaja tudi film ameriškega režiserja Todda Haynesa May December, v katerem sta zaigrali Julianne Moore in Natalie Portman.

Del vsakokratnega festivala je tudi filmski sejem, na katerem je Slovenski filmski center prikazal drugi film Žige Virca Poslednji heroj. Slovenska kinematografija se sicer na filmskem sejmu predstavlja v paviljonu jugovzhodnoevropskih kinematografij, kjer so še filmske ustanove in ustvarjalci iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Cipra, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije.

Lani je zlato palmo prejel Östlundov film Trikotnik žalosti.