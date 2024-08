S slovensko koprodukcijo se bo začel 30. Sarajevski filmski festival

Tekmovalni programi festivala (program celovečernih igranih, dokumentarnih, kratkih in študentskih filmov) bo ponudil 19 svetovnih, devet mednarodnih, tri evropske, 21 regionalnih in tri nacionalne premiere. Film Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike, ki bo doživel evropsko premiero, bo v soboto odprl tekmovalni program igranih celovečercev, v katerem se bodo filmi potegovali za nagrade srce Sarajeva za najboljši film, režijo ter najboljšo igralko in igralca.