Indijanka, ki je leta 1973 v imenu Marlona Branda zavrnila oskarja: Hollywood mi je obrnil hrbet

Po tem, ko so Marlona Branda na podelitvi oskarjev leta 1973 razglasili za najboljšega igralca, se je na oder povzpela predstavnica avtohtone ameriške skupnosti. Sacheen Littlefeather je v igralčevem imenu z obrazložitvijo zavrnila zlati kipec, kasneje pa ostala sama v svojem boju s kritikami, obsojanjem in grožnjami.

Marlonu Brandu je Akademija filmskih umetnosti in znanosti leta 1973 namenila nagrado za glavno moško vlogo. Priznanje si je prislužil za delo v filmu Boter, ki ga je na velika platna leta 1972 postavil režiser Francis Ford Coppola.Kultna stvaritev je istega leta med drugim prejela tudi kipec za najboljši film.

Izjemni Marlon Brando kot Don Vito Corleone v Botru iz leta 1972. Igralska legenda je umrla 1. julija 2004.

Na podelitvi nagrad pa je gledalce in občinstvo v slavnostni dvorani losangeleškega paviljona Dorothy Chandler šokirala igralčeva gesta. Ta na podelitvi namreč ni bil prisoten, a je na oder ob razglasitvi zmagovalca v kategoriji najboljše moške glavne vloge poslal pripadnico ameriških staroselcev, ki je v njegovem imenu prestižni kipec zavrnila in podala del njegove razlage. Sedaj, po polovici stoletja, se obeta dokumentarni film z naslovomSacheen: Breaking the Silence, v katerem bo javnost izvedela resnico, s kakšnimi posledicami se je danes 74-letna Indijanka spopadala po dogodku, ki je razburil javnost. Prvič se je namreč na odru podelitve največjih priznanj na področju filmskega ustvarjanja pojavil nekdo, ki je izrazil svoje politično prepričanje, to pa je za seboj potegnilo tudi nekaj posledic. Sacheen Littlefeather se je rodila kot Marie Louise Cruz in je predstavnica plemena Apači, takrat pa je bila tudi predsednica Nacionalnega komiteja staroselcev, ki skrbi za pozitivno podobo skupnosti domorodcev. Na 45. podelitvi oskarjev je pred začudenim občinstvom dejala, da Brando nagrade za vlogo Vita Corleoneja ne more sprejeti zaradi ''spornega ravnanja, ki so ga deležni ameriški Indijanci v filmski industriji in filmih, ki se predvajajo na televiziji''. V govoru je povedala, da ima pred seboj daljše pismo, ki bo za javnost dostopno kasneje, in govor zaključila z željo, da bi se v prihodnje vsa srca in razumevanje srečala z ljubeznijo in radodarnostjo. Kipec, ki sta ji ga želela predati igralca Roger Moorein Liv Ullmann, je z ostro kretnjo zavrnila in ob tem požela kar nekaj vzklikov neodobravanja.

Sacheen Littlefeather je podrobnejšo razlago, ki jo je spisal legendarni igralec, ponudila po prireditvi. Že naslednji dan ga je v celoti objavil dnevnik The New York Times.

Nekdanja igralka se spominja, da je bil Brando nad njenim nastopom navdušen, saj naj bi v popolnosti izrazil njegov protest, vendar za tvegano gesto, kljub temu ni prejela njegove nesebične podpore. Spominja se, da jo je zvezdnik pustil na cedilu, medtem ko se je sama spopadala z intenzivnimi napadi in neprijetnimi odzivi. Posledično jo je Hollywood zapisal na ''črno listo'', s čimer se je zaključila tudi njena kariera, saj pred filmskimi kamerami po preteklih manjših vlogah ni bila več dobrodošla. Tudi Brando je zaradi odločitve, da ''v ogenj'' pošlje Littlefeatherjevo, prejel nekaj kritik s strani svojih igralskih kolegov. Sovoditelj prireditve Michael Caine je dejal: ''Dovolil je, da kritike in vzklike požanje ubogo indijansko dekle, namesto da bi to pokončno storil sam.''Med tem, ko je nagrado za najboljši film podeljeval Clint Wastwood, pa je porogljivo navrgel, da jo bo v roke zmagovalca podelil ''v imenu vseh kavbojev, ki so bili v preteklih letih ustreljeni v vesternih Johna Forda.'' ''To je bil prvi resni politični izraz na oskarjevskem odru. To so bili tudi prvi oskarji, ki so jih prenašali po satelitu, tako da si jih je lahko ogledalo občinstvo po vsem svetu. To je bila pomembna informacija za Brandovo odločitev. Sama nisem imela niti večerne toalete, zato mi je Marlon dejal, naj nadenem kar svojo obleko iz jelenje kože,'' je za potrebe dokumentarnega filma Sacheen opisala svoje spomine. Kasneje je postalo jasno, kakšen doseg je imel igralčev bojkot, prireditev si je namreč ogledalo kar 85 milijonov televizijskih gledalcev.

Sacheen Littlefeather, apaška igralka in aktivistka za indijanske pravice je 27. marca 1973 na oskarjih zastopala Branda, danes pa o svoji izkušnji končno odprto govori.

Med glasno publiko, ki je bučno odreagirala na njene besede na odru, so bile mnoge hollywoodske megazvezde.''Kasneje sem izvedela, da je kar šest varnostnikov moralo posredovati in tako zadržati Johna Wayna, ki je želel pridivjati na oder in me lastnoročno zvleči z njega,''še danes trdi Sacheen, ki je po prireditvi obiskala Brandovo hišo, med njunim pogovorom pa je neznanec streljal v vrata hiše, pri čemer ni bil nihče ranjen. ''Marlon mi je dejal, da sem svoj govor opravila z odliko,'' se spominja in dodaja, da je bila pohvala grenko-sladka: ''Kamor koli sem se obrnila, sem doživela obsojanje. Nihče ni skušal prisluhniti moji zgodbi in mi ponuditi možnosti za delo.''

