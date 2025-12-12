Šala v kultni oddaji SNL: Obožujem ta naglas, je slovenski?

"Živjo, moje ime je Josh O'Connor in ta teden bom gostil oddajo Saturday Night Live z Lily Allen," je gledalce nagovoril britanski igralec Josh O'Connor , komik Andrew Dismukes pa mu je na to odgovoril: "Obožujem ta naglas, je slovenski?" Igralec mu je pojasnil, da njegov naglas ni ne slovenski ne egipčanski, prav tako pa, da ne gre za elfski naglas. V šalo se je nato vključila angleška pevka Lily Allen in komiku pojasnila, da gre za britansko angleščino.

Ni se zgodilo prvič, da je bila Slovenija omenjena na tako velikem odru, kot je oder kultne oddaje Saturday Night Live. V preteklih letih smo bili predvsem zaradi ameriške prve dame slovenskih korenin Melanie Trump in našega košarkarskega asa Luke Dončića večkrat v središču.

V septembru si je Jimmy Kimmel ob odmevni vrnitvi na male zaslone privoščil Melanio in med komentiranjem Trumpovega nastopa na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov dejal, da tam ni bila le kot prva dama, ampak je hkrati predstavljala tudi vse nezadovoljne Slovenke širom sveta.

Še nekaj mesecev pred tem, natančneje meseca marca, je raper Kendrick Lamar v enem izmed verzov pesmi z naslovom Good Credit omenil Luko Dončića in se obregnil ob njegovo težo, ki je bila v času odmevne NBA menjave vroča tema v medijih. "Nosim težo, sem Luka Dončić," je odrepal. Dončićevo podobo so si sicer sposodili tudi v legendarnih Simpsonovih.