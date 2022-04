Salma Hayek bo v tretjem Vročem Miku nadomestila Thandiwo Newton

Angležinja je morala namreč zaradi družinskih zadev sprejeti težko odločitev in opustiti sodelovanje pri snemanju. Novico je za Variety potrdil predstavnik filmskega studia in dodal, da bo igralka čas raje namenila reševanju prej omenjenih težav. Channing Tatum je z ustvarjalci filma sicer že v začetku leta razkril, da bo v zadnjem delu franšize velik del zgodbe posvečen prav glavni ženski vlogi, ki bo po njihovih besedah ključna za zgodbo. "Lik je zelo močan, morda celo močnejši od Mika," so dejali in dodali: "Nikoli nismo ustvarjali klasičnih ljubezenskih zgodb in tudi ta ne bo klasična."