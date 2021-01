Salma Hayek in Owen Wilson v napovedniku: prizori iz Dubrovnika in Splita

Izšel je uradni napovednik za film Bliss, v katerem glavno vlogo igrata Salma Hayek in Owen Wilson. V njem lahko med drugim vidimo prizore, ki so jih ekipa in zvezdniški tandem posneli na različnih lokacijah v Dubrovniku in Splitu.

icon-expand Salma Hayek in Owen Wilson v uradnem napovedniku za film Bliss. FOTO: Youtube Hollywoodska zvezdnika, 54-letna Salma Hayek in 52-letni Owen Wilson, sta se julija 2019 potepala po Hrvaškem zaradi snemanja filma Bliss, katerega režiser je 41-letni Mike Cahill. Zdaj je izšel napovednik za film, katerega premiera se je zaradi pandemije covida-19 zamaknila. Film bo zdaj izšel 5. februarja na eni od pretočnih videovsebin. V dobri dve minuti in pol dolgem napovedniku lahko vidimo prizore, ki sta jih Salma in Owen snemala pri naših sosedih, in sicer gre za lokacije, kot so splitska riva, restavracija Vidilica s prečudovitim razgledom na Split ... Slavna igralca pa se sprehodita tudi pred muzejem umetnosti Meštrović. Film Bliss je znanstvenofantastična drama, v njem pa spremljamo zgodbo Grega (Owen Wilson) in skrivnostne Isabel (Salma Hayek). Oba verjameta, da živita v vzporedni, izmišljeni resničnosti, a se njihov popoln svet kmalu začne spreminjati v nekaj grdega. Oba se morata odločiti, kam dejansko spadata in kaj je v vsem tem resnično. V filmu poleg Salme in Owena igrajo še Nesta Cooper (Emily), Madeline Zima (Doris),Jorge Lendeborg Jr.(Arthur) in drugi. Napovednik filma Bliss: icon-expand