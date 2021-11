Salma Hayek o zlorabah Harveya Weinsteina: Po vsakem izpadu sem se tresla

Zvezdnica Salma Hayek je pred kratkim v intervjuju za The Guardian spregovorila o snemanju filma Frida, v katerem je upodobila slikarko Frido Kahlo. Pri nastanku filma je bil vpleten tudi nekdanji producent in filmski mogotec Harvey Weinstein, ki je bil pozneje obtožen spolnih zlorab in služi zaporno kazen.

Salma Hayek trdi, da je Harvey Weinstein med snemanjem filma Frida kritiziral njen izgled in jo ustrahoval. Igralka je leta 2017 za New York Times napisala članek, v katerem je opisala Weinsteinov odnos do žensk in svoje izkušnje z njim. Salma se je v intervjuju za The Guardian spomnila nastajanja biografskega filma o Fridi Kahlo in ustrahovanj, ki jih je doživljala s strani nekdanjega filmskega producenta.

icon-expand Salma Hayek in Harvey Weinstein FOTO: Profimedia

Na vprašanje, ali je Weinsteinovo ustrahovanje sprejela, ker je samo tako lahko nadaljevala z delom, je igralka odgovorila: "Do določene mere. In res sem se počutila v redu. Res sem se vsakič, ko je odšel, tresla in postala depresivna, a vse skupaj je bilo nekako neresnično. Ko me je med snemanjem poklical k sebi in kričal 'Zakaj imaš samo eno obrv in brčice? Nisem te najel, da boš izgledala grdo!', sem mu odgovorila z vprašanjem, če ni nikoli videl fotografije Fride Kahlo. Če bi moški uprizoril Cyrana de Bergeraca, mu ne bi rekel 'Kaj je z nosom?'."

V članku iz leta 2017 je zvezdnica zatrdila, da je Weinstein ni nikoli napadel, ker je bila prijateljica z ljudmi, kot so Robert Rodriguez, George Clooney in Quentin Tarantino. Ko jo je novinar povprašal o teh trditvah, je dejala: "Bila sem tudi zelo močna. Nisem samo rekla 'ne'. Sem prepoznavna in nikoli me ni videl šibke. Stvar ni v tem, da me ne bi bilo strah, le pokazala mu nisem. Dobra sem v tem, da lahko delujem celo zastrašujoče, ko sem mirna."