Salma Hayek: Vlogo v Matrici sem izgubila po spodletelem fizičnem testu

Spominja se, da je takrat prestala številne teste, na koncu pa se je morala pomeriti še s Pinkett Smithovo, ko so ocenili njune fizične sposobnosti, potrebne za sodelovanje v akcijskih filmih. ''Pred kamero sva preskočili toliko ovir, za nama so bile številne avdicije, pripeljali so celo koordinatorje kaskaderjev iz Azije, kasneje pa je sledil še fizični test. Hayekova je priznala: '' Sem gibka, sem spretna, vendar sem tudi lena. V resnici nikoli nisem hodila v telovadnico.''

V smehu je dodala: ''Moraš teči. Jaz sem vprašala – kam? Na to so mi odvrnili, da moram teči v krogu.'' Spominja se, da ji ni uspelo končati niti enega kroga po sobi, bila je zelo zadihana in utrujena. ''Nato je prišla Jada. Jezna, vitka, 'seksmašina'. Moj bog, kako je bila dobra. Bila sem osramočena . Bila je v formi in tako osredotočena, disciplinirana in sposobna, obenem pa tako graciozna,'' je pohvalila igralsko kolegico. Na koncu ji je podarila največji kompliment: ''Ko sem te gledala, sem si mislila samo – to je ženska, kakršna si želim biti, ko odrastem.'' Pinkettova si je med tem priznanjem brisala solze, ki jih je izzval krčevit smeh. Znano je, da je kasneje dobila vlogo kot Nioba v Matrici Reloaded in Matrici Revolucija, sodelovala pa bo tudi pri Matrici 4.