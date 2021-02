Salma Hayek zaradi strahu pred kačami pred leti skoraj ob vlogo

"Res me je bilo strah," priznava Salma Hayek. "Tega ni bilo v scenariju. Šele nekaj časa po tem, ko sem že podpisala pogodbo, sta režiser Robert Rodriquez in scenarist Quentin Tarantino sklenila, da bom plesala s kačo." Igralka je imela sprva pomisleke in se ni želela soočiti s strahom, ko so jo ustvarjalci soočili z resnico: "Potem bomo poiskali drugo igralko, ki si želi to vlogo."