Salve smeha na snemanju Ja, Chef!: kdo se ne more zadržati?

Snemanje humoristične serije se zdi zelo zabavno. In očitno tudi je! To dokazujejo glavni igralci izjemno priljubljene serije Ja, Chef!, katere šesta sezona je že na voljo na VOYO.

Tudi Jurij Zrnec, Klemen Janežič, Katarina Čas, Domen Valič, Bojan Emeršič in drugi so le ljudje in na snemanjih jih velikokrat premaga smeh. Kako se igralci spoprimejo s spodrsljaji, si poglejte v videu zgoraj.