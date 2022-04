Sam Worthington o drugem delu Avatarja: Videti je neverjetno

Igralec Sam Worthington je za revijo Variety spregovoril o tem, kako je znova stopil v čevlje Jaka Sullyja v nadaljevanju filmske uspešnice Avatar . "Ko smo snemali prvega, sem bil star 30. Ko bo izšel drugi, se bom bližal 50. V prvem sem bil na invalidskem vozičku, ko bomo prišli do četrtega in petega dela, bom morda že dejansko na vozičku, ko bomo začeli s snemanjem."

Zvezdnik, ki trenutno promovira kriminalno serijo Under the Banner of Heaven, je o nadaljevanju Avatarja spregovoril, ker je Disney nedavno v Las Vegasu razkril, da bo drugi del franšize z naslovom Avatar: The Way of Water, na velika platna prišel 16. decembra letos. Nato bodo leta 2024, 2026 in 2028 izšla še nadaljevanja. Novica je navdušila predvsem oboževalce, ki že več kot desetletje čakajo, da znova lahko uživajo ob pogledu na Pandoro.

Igralec je pohvalil filmsko ekipo: "Lepo je biti del tako izjemne družine. Jim (režiser James Cameron, op. a.) je zelo zvest moški, ki na snemanju ohrani enake ljudi, jaz pa sem zgolj majhen del sestavljanke. Za tem stoji velika kreativna ekipa in to, kar sem videl do sedaj, je videti neverjetno in sijajno."

Drugi del znanstvenofantastične franšize se bo odvijal pod vodo, v svetu Na'vi, dogajal pa se bo več kot desetletje kasneje od dogodkov v prvem delu. Glavni lik, ki ga upodablja Worthington, se bo vrnil k svoji družini, kjer se bodo stvari začele zapletati. Film je imel skoraj 240 milijonov evrov velik proračun, v njem pa bodo zaigrala še druga znana imena, kot so Zoe Salsana, Kate Winslet, Vin Diesel in Michelle Yeoh.