Samuel L. Jackson: od jecljača do superzvezdnika

Samuel Leroy Jackson se je rodil 21. decembra leta 1948 v Washingtonu, je sin edinec Elizabeth Montgomery in Roya Henryja Jacksona . Odraščal je v Chattanoogi v Tennesseeju, v revščini, brez očeta. Njegova teta Edna je bila učiteljica, ki ga je naučila brati."Silila me je početi veliko stvari, ki mi niso bile všeč, a me je naučila brati že pri dveh letih," je priznal.

Preselila sta se v New York, kjer je Samuel poskušal svojo srečo v tamkajšnjih gledališčih. Tam je tudi srečal svoje nove prijatelje, kot so Denzel Washington, Lawrence Fishburne in Morgan Freeman . Slednji mu je pomagal najti vloge in bil njegov mentor v času, ko je bilo težko biti temnopolti igralec. Leta 1972 je debitiral v filmuTogether for days. Lahko pa mu ni bilo niti v njegovem zasebnem življenju, ko sta z LaTanyo naletela na številne čeri v njuni zvezi, četudi sta bila poročena od leta 1980. Morgan se je preselil v Los Angeles, Samuel mu je težko sledil, majhne vloge pa naenkrat niso bile več tisto, kar si je želel in od česar bi lahko spodobno živel.

Samuel je nato napredoval in se vpisal na študij pomorske biologije in arhitekture. Nato pa ga je spet zamikalo igranje in srečal je študentko gledališča LaTanyo Richardson . Zaljubila sta se, hkrati pa je to spodbudilo njegove sanje po tem, da bi postal igralec.

Tam pa je prejel prav poseben klic mladega filmarja Spika Leeja , ki mu je ponudil vlogo v filmu Vročica džungle (Jungle Fever), ki ga je začel snemati dva tedna po končanju odvajanja. "Takrat sploh nisem potreboval ličil, saj sem bil še vedno na razstrupljanju in sem bil točno tak, kot me vidite v filmu," je priznal leta kasneje.

Ko mu je življenje pokazalo zobe, se je branil tako, da je zapadel v droge in alkohol. Postalo je celo tako hudo, da ga je LaTanya nekoč našla nezavestnega sredi kuhinje."Upiral se mi je, a sem vedela, da ne morem zapustiti tega fanta, ki sem ga tako občudovala," je povedala o tem obdobju. Bila je besna, a je vedela, da človek, ki ga ljubi, potrebuje vso pomoč, ki mu jo lahko nudi. Njegova sreča je bila, da je bil njegov najboljši prijatelj iz srednje šole svetovalec tistim, ki so imeli težave z drogami, zato je njegova žena poklicala prav njega, da sta mu našla prenočišče in da je takoj naslednji dan šel na odvajanje.

To je bil občutljiv čas, ko ni bil ravno prepričan, ali mu bo uspelo, glede na velike težave, ki jih je imel, saj je bil do pred nedavnim še povsem na tleh. Postalo mu je jasno, da mora iti na vse ali nič, tako kar se tiče kariere kot tudi zakona. Ko je prvi dan prišel na snemanje, ga je bilo strah tako preteklosti kot prihodnosti. A je Lee vanj verjel, mu pomagal in ga spodbujal. Jackson je v vlogo dal srce in dušo, saj mu je postalo jasno, da je treznost edini način, da obdrži LaTanyo. In to je bila njegova vloga, s katero mu je uspel preboj v Hollywoodu. A se je zavedal, da mu ne bi uspelo brez nje.

"Imel sem srečo, Hollywood me je našel, ko sem potreboval, da me najde. Ko sem končno sestavil svoje življenje, pa je bilo okoli mene nekaj ljudi, ki so mi pomagali, da sem to lahko uresničil," je priznal.