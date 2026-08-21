Sandra Bullock prvič o partnerjevi smrti: Žalovala sem že, preden je umrl

V iskrenem pogovoru za podcast SmartLess je igralka Sandra Bullock razkrila, zakaj je o bolezni dolgoletnega partnerja Bryana Randalla ves čas molčala, kako je skrbela zanj in zakaj se je njeno žalovanje začelo že dolgo pred njegovo smrtjo. "Prosil me je, naj ne delim ničesar o njegovi bolezni," je dejala igralka. Ob tem je priznala, da jo je Randallova zahteva izolirala od vseh v procesu. Sprva je le njena sestra, Gesine Bullock-Prado, vedela za Randallovo zdravstveno bitko, pozneje pa je igralka o situaciji povedala še nekaterim najbližjim prijateljem, med drugim Jennifer Aniston in Amandi Anki.

Sandra Bullock in Bryan Randall FOTO: X

"Nisem smela govoriti o tem. To je bila njegova želja," je pojasnila v nedavnem pogovoru, v katerem je opisala tudi izjemen pritisk, ki ga je prinesla skrb za bolnega partnerja, hkrati pa za družino in otroke. Posebej zahtevno je bilo obdobje pandemije covida-19. Družina je morala organizirati zdravstveno oskrbo na domu, pri tem pa je bila zaradi narave bolezni in želje po zasebnosti močno omejena pri tem, komu lahko zaupa. V določenem trenutku so ji pri skrbi za Randalla pomagali tudi številni medicinski delavci in medicinske sestre, ki so postali pomemben del njihovega vsakdana.

Eden najbolj pretresljivih delov njenega pripovedovanja je bilo razmišljanje o žalovanju. Bullockova je povedala, da je začela za partnerjem žalovati že več let pred njegovo smrtjo. Napredovanje ALS je namreč pomenilo, da je postopoma izgubljala človeka, kakršnega je poznala, čeprav je bil še vedno ob njej. "Mislim, da sem glede na to, kje je bil na svoji poti, tako fizično kot psihično, za Bryanom začela žalovati že štiri leta pred njegovo smrtjo. Nekaj se je takrat spremenilo," je povedala iskreno. K temu je dodala: "Moja oseba je odšla veliko prej, preden je odšlo njegovo telo. Mislim, da se s tem nisem zares soočila vse do njegove smrti, saj si ves čas ujet v nekakšen neskončen tek in se samo trudiš vztrajati."

Spoznala sta se leta 2015

Bullockova in Randall sta se spoznala leta 2015, ko ga je igralka najela kot fotografa za rojstnodnevno zabavo svojega sina Louisa. Kmalu zatem sta postala par. Randall je bil pomemben del družinskega življenja Bullockove in njenih dveh posvojenih otrok, Louisa in Lailo. Sam je imel iz prejšnjega razmerja tudi hčerko Skylar. Sandra ga je nekoč opisala kot "ljubezen svojega življenja" in poudarjala, da njuna predanost drug drugemu ni bila odvisna od poročnega lista. Leta 2022 je igralka napovedala premor od igranja, da bi se lahko bolj posvetila družini. Po Randallovi smrti se je za daljše obdobje umaknila iz javnosti.