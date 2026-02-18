Sanje Grofov: vizija, ki je spremenila NK Celje

Dokumentarni film gledalca popelje v leto 2019, ko je novo vodstvo začrtalo ambiciozno pot razvoja. Skozi intervjuje z vodilnimi, trenerji in igralci ter z nevidenimi posnetki iz zakulisja razkriva, kako se spreminja sodobna nogometna organizacija. V ospredju so odločitve, ki so klub preoblikovale tako športno kot poslovno, pa tudi trenutki negotovosti in pritiskov po prvem naslovu državnega prvaka. Prav ti izzivi so postali prelomni za nadaljnjo rast.

Dva naslova državnega prvaka, dolgo pričakovana pokalna lovorika ter zgodovinski evropski pohod. Film brez olepševanja pokaže, kako so grofi gradili zmagovalno miselnost in dolgoročno strategijo. Vrhunec zgodbe pa predstavlja nepozaben nastop v UEFA Conference League, kjer se je Celje prebilo vse do zadnjega kroga kvalifikacij, do dosežka, ki je presegel pričakovanja domače javnosti in klub dokončno postavil na evropski zemljevid.

"Film ni zgolj pogled na uspehe, je dokaz o tem, kaj pomeni verjeti, vztrajati in zmagati. Ponosni smo, da lahko našo zgodbo delimo z navijači, poslovnimi partnerji in preostalo javnostjo," je povedal predsednik NK Celje Valeriy Kolotilo. Sanje grofov je zgodba o posameznikih, ki so si upali sanjati več, in o ekipi, ki je te sanje spremenila v resničnost. Za vse ljubitelje nogometa ter navdihujočih zgodb je ogled obvezen. Vklopite VOYO in še enkrat podoživite, kako so sanje grofov postale resničnost.