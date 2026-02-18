Naslovnica
Film/TV

Sanje Grofov: vizija, ki je spremenila NK Celje

Ljubljana, 18. 02. 2026 09.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
VOYO
Sanje Grofov 01 (c) NK Celje

Ko se v nogometu srečata vizija in pogum, se lahko zgodi nekaj izjemnega. Prav to prikazuje novi dokumentarni film NK Celje: Sanje Grofov, ki je od danes naprej ekskluzivno na VOYO. Poglejte navdihujočo in iskreno zgodbo o vzponu kluba NK Celje, ki je v zgolj petih letih spremenil svojo usodo ter spisal eno najuspešnejših zgodb sodobnega slovenskega nogometa.

Na VOYO si že lahko ogledate dokumentarni film NK Celje: Sanje Grofov!

Dokumentarni film gledalca popelje v leto 2019, ko je novo vodstvo začrtalo ambiciozno pot razvoja. Skozi intervjuje z vodilnimi, trenerji in igralci ter z nevidenimi posnetki iz zakulisja razkriva, kako se spreminja sodobna nogometna organizacija. V ospredju so odločitve, ki so klub preoblikovale tako športno kot poslovno, pa tudi trenutki negotovosti in pritiskov po prvem naslovu državnega prvaka. Prav ti izzivi so postali prelomni za nadaljnjo rast.

Gradnja zmagovalne mentalitete

Dva naslova državnega prvaka, dolgo pričakovana pokalna lovorika ter zgodovinski evropski pohod. Film brez olepševanja pokaže, kako so grofi gradili zmagovalno miselnost in dolgoročno strategijo. Vrhunec zgodbe pa predstavlja nepozaben nastop v UEFA Conference League, kjer se je Celje prebilo vse do zadnjega kroga kvalifikacij, do dosežka, ki je presegel pričakovanja domače javnosti in klub dokončno postavil na evropski zemljevid.

"Film ni zgolj pogled na uspehe, je dokaz o tem, kaj pomeni verjeti, vztrajati in zmagati. Ponosni smo, da lahko našo zgodbo delimo z navijači, poslovnimi partnerji in preostalo javnostjo," je povedal predsednik NK Celje Valeriy Kolotilo. Sanje grofov je zgodba o posameznikih, ki so si upali sanjati več, in o ekipi, ki je te sanje spremenila v resničnost. Za vse ljubitelje nogometa ter navdihujočih zgodb je ogled obvezen. Vklopite VOYO in še enkrat podoživite, kako so sanje grofov postale resničnost.

Sanje Grofov NK Celje Nogomet dokumentarni film šport

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
