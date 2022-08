Sanjska jesen bo navdušila gledalce POP TV

Na POP TV končno prihaja tudi VOYO original Ja, Chef! z 'bando šalabajzersko', ki bo kuhala pod ostrim pogledom in še bolj ostrim jezikom velikega kuharskega maga, Jurija Zrneca v predpasniku šefa Bohinca.

Ljubitelje resničnostnega šova Kmetija je že pred časom razveselila novica, da se to jesen vrača Kmetija . Voditeljica Natalija Bratkovič je obljubila, da milosti ne bo. Tekmovalci se bodo morali letos še toliko bolj boriti, da domov odnesejo glavno nagrado 50.000 evrov.

Blaž Kričej Režek bo blažen med ženami v letošnji sezoni šova Sanjski moški . S polnim naročjem vrtnic, avanturističnimi zmenki in odprtim srcem čaka na svoj šopek deklet. Čakajo nas mnoga presenečenja, ki nas bodo pustila odprtih ust, kot nas čaka tudi osem novih mladih podjetniških ekip, ki se bodo v sedmi sezoni podjetniške oddaje Štartaj, Slovenija! potegovale za naziv Hit produkt leta. Družbo jim bo delal priljubljen komik Aleš Novak , ki bo s svojo toplino in iskrivostjo pomagal predstaviti njihove izvirne produkte.

Vračajo se Sanjski moški, Štartaj, Slovenija! in Kuhinja na kolesih: Prekmurje

S Kuhinjo na kolesih se bomo letos podali v Prekmurje. Volan potujoče kuhinje bo prevzela priljubljena voditeljica Tara Zupančič. Obiskala bo številne prekmurske kraje in v družbi lokalnih šefov spoznavala, okušala in kuhala njihove značilne specialitete. Pridružite se ji na poti in v najboljši družbi spoznavajte kotičke prelepega Prekmurja.