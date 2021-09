Sanjske počitnice se sprevržejo v nočno moro: Vrnili so se kot herpes

Med tekmovalci tudi kandidat za srce Sanjske ženske

Med 10 samskimi dekleti in fanti se v vilo vseli tudi Chase McNary iz Denverja v Coloradu. Ta večni samec, ki se je v 12. sezoni Sanjskega dekleta (The Bachelorette) leta 2016 potegoval za srce Sanjske JoJo Fletcher in prišel skoraj do konca, obljublja, da bo temperatura v vili naraščala. "Tukaj iščem zabavo. Prepoznate me iz oddaje Sanjska ženska. JoJo je bila moja punca, a mi je tudi zlomila srce. To takem šovu težko ne postaneš jebač. Punce se mečejo za mano. Kdo me ne bi podrl? Še sam bi se," se je samozavestno predstavil v prvi oddaji resničnostnega šova Bivši na plaži, ki si jo že lahko ogledate na VOYO.