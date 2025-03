Sanjski Miloš v centru Ljubljane z Vanjo in Majo: Presrečen sem

Miloš je v Ljubljano prišel pripravljen, saj je imel s sabo tudi nekaj izvodov svoje knjige ter na koncu Vanji in Maji podaril vsaki po eno. Nad srečanjem pa je bila navdušena tudi Maja, ki je povedala: "Najprej sem Milošu razkazala Ljubljano, potem sva se še z Vanjo srečala v centru. Povedal je, da mu je Ljubljana zelo všeč, da mu je všeč energija Slovenije in Ljubljane. Imeli smo res prijeten pogovor in nadoknadili vse zamujeno, malo smo si povedali, kaj se dogaja v naših življenjih. Malo smo seveda tudi pokomentirali oddajo, predvsem pa smo se imeli res lepo, bilo je zelo sproščeno, malo smo se fotografirali z ljudmi, ki so prišli do nas. Nama z Vanjo pa je Miloš tudi podaril svojo knjigo, zbirko pesmi, s posebnim sporočilom. Zelo sem vesela, da jo bom kmalu prebrala in jo mogoče podelila tudi z drugimi preko družbenih omrežij."