Sanjski moški Hrvaške že prvi dan očaral dekleta

Zgodilo se je precej spontano, pravi Šime, poklicali so me, odzval sem se in: "Moje edino vprašanje je bilo pravzaprav: kaj je najhujše, kar se mi lahko zgodi?"

"Da se zaljubiš?" Šime pa je odgovoril:"Tako in konec koncev to sploh ni tako slabo."

Pa potem še bonus argumenti in razlogi:"Malo zabava, malo izkušnje, radovednost in na koncu koncev dekleta. 20 deklet, dva meseca v Grčiji, podaljšano poletje ... Mislim, da je več kot jasno, zakaj sem prišel."

Zakaj je sanjski, še danes ne ve zares, zase pravi, da je preprost fant, kot vsi ostali. Dobro vzgojen, s pravimi moralnimi načeli, prijazen.

In sanjska ženska? Kakšna je?

"Samo fizično, ali ...?" je vprašal Šime, našo Anastasijo pa je zanimalo prav vse, kaj mu je všeč na ženski. "Kar se izgleda tiče, je dovolj, da mi je všeč. Lahko je višja, nižja, svetlolasa, temnolasa, to ni pomembno, ker videz res na začetku pritegne, a pozneje ni tako pomemben. Videz pritegne, karakter pa zdrži. Kar se tiče značaja, pa je pomembno biti pozoren na stvari, ki jih nosi v sebi. Ali je dekle kulturno, se zna primerno obnašati, kako je vzgojeno. Ali se lahko z njo zabavam in ali se lahko z njo vidim do konca življenja? Ne bi mogel biti z nekom, s komer bi mi bilo dolgčas. Ali je ta odnos muka ali užitek?" pa je razložil Šime.