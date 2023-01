Sanjski moški izločil Bruno, ki ji je žal za ostala dekleta

Toni Šćulac je Elo navdušil s popolnim zmenkom, s čimer si je pridobil njeno naklonjenost. Na peti podelitvi vrtnic se je poslovil od Brune, zaradi česar je preteklo veliko solz. Izločeni kandidatki pa je bilo žal za ostala dekleta, saj bodo morala še naprej živeti z Olivero.

Vabilo za Elo Toni je na zmenek v dvoje tokrat povabil Elo z besedami: "Za let ne potrebujeva kril. Daleč od pogledov je samo nebo meja." Ela se je veselila druženja, Dijani pa se ni zdelo pošteno, saj naj bi Ela govorila, da Toni ne dosega njenega življenjskega standarda in da ne bi mogla biti z njim. Toni pa je bil navdušen: "Ela je videti izjemno. Dama s klobukom. Elegantna je." Med vožnjo mu je povedala skoraj vse o sebi, od tega, da hodi v fitnes in bere knjige, do tega, da hodi na delavnice za delo na sebi in tečaje zdravljenja. Ela: "Verjamem, da si sama ustvarjam življenje." Toni je bil pred tem mnenja, da je Ela domišljava: "Zdaj vidim, da je ta samozavest kot nek ščit, ki jo brani pred tem krutim svetom."

icon-expand Ela in Toni objeta med poletom z balonom. FOTO: POP TV

Popoln zmenek Ko sta prišla na cilj, je bila Ela navdušena: "Izpolnil je eno mojih želja." Zmenek, polet z balonom, se ji je zdel popoln, doživetje pa čudovito. Objeta sta opazovala sončni zahod, Toni pa je doživel še enega najbolj romantičnih trenutkov v svojem življenju. Ela se je v njegovi družbi počutila mirno, čutila je njegovo dobro energijo in samozavest. Ela: "Osebe, ki se imajo zares rade, oddajajo tako energijo." Pritegnil jo je tudi s svojimi pozornostmi, zaradi česar se ji je zdel zelo prisrčen.

Zvečer sta zmenek nadaljevala v travi, kjer je Ela spregovorila o svoji preteklosti, ko je bila debelušna. Nekega dne se je odločila, da bo to spremenila, travme pa je sprejela in vzljubila ter se na ta način pozdravila. Ljudem tako sporoča, da je sprememba zares mogoča, da se da doseči vse in da meje ne obstajajo. Toni ji je zaupal, da ima za seboj eno resno zvezo, ki jo je moral preboleti. Po njej je začel delati na sebi in postal povsem drug človek. Ko pa je zaljubljen, izgubi glavo in pozabi na svojo organiziranost. Mini piknik za Karolino Na peti zabavi je bilo med dekleti zelo napeto. Ko se jim je pridružil Toni, je Dijana takoj izrazila željo, da bi govorila z njim. A se je želel pogovoriti s Karolino, za katero je pripravil mini piknik. Želel ji je dokazati, da jo posluša, in jo presenetil s čevapčiči in pivom. Karolina je bila navdušena: "Genialno." Priznala je, da česa takega še ni doživela. Opisala mu je, kakšen zmenek bi bil zanjo idealen. Poudarila je, da bi si rada s partnerjem ogledala film, ker je bila to edina stvar, ki jo je povezala z očetom po napornih delavnikih. Ker mu je bilo zelo lepo, ji je poklonil vrtnico.

icon-expand Pivo in čevapčiči za Karolino. FOTO: POP TV

Kristina obelodani, da se v hiši odvija drama Na pogovor je Toni nato povabil Kristino, ki je ves čas opazovala njegove gubice okoli oči. Toni je opazil, da je vesela, da obvlada vsako situacijo, a se ne izpostavlja. Priznal je, da ga je navdušila na zadnji zabavi, na kateri se je po njeni zaslugi najdlje smehljal. Zaupala mu je, da so nekatera dekleta določene stvari začela jemati preveč osebno in da so začele padati težke besede. Kasneje ji je bilo žal, da ni izpostavila točno določenih oseb, a ni želela vplivati nanj. Ni pa mogla verjeti, ko ji je namenil vrtnico. Amra pritegne pozornost s skrivnim sporočilom Ko je Toni prisedel k Oliveri, je njun pogovor prekinila Amra, ki mu je izročila sporočilo. Navdušilo ga je, ker ga bo moral dešifrirati, kar obožuje. Toni: "Spet je našla način, da izstopa." Na pogovor pa je povabil Olivero, ki mu je zagotavljala, da je vabila vesela, da so se njeni občutki poglobili po rojstnodnevnem presenečenju. Dodala je, da veliko misli nanj, srce pa ji je razbijalo. Toni: "Pri Oliveri je veliko kemije, ognja, strasti. Včasih pa se vprašam, če je to samo v igri."

icon-expand Tokrat se je poslovila Bruna. FOTO: POP TV

Toni izloči Bruno Na podelitvi je brez vrtnice ostala Bruna, zaradi česar so nekatera dekleta zajokala, še najbolj težko pri srcu je bilo Amri. Toni je Bruni povedal: "Si krasna, inteligentna, pametna punca. Želim ti vso srečo." Bruna mu je zaželela srečo pri iskanju prave ljubezni. Bila je vesela, ker se je pred izločitvijo uspela opravičiti Amri, potem ko je dojela, kaj se pravzaprav dogaja v hiši. Obžalovala je le, da ni mogla bolje spoznati Tonija in doživeti zmenkov, o katerih so dekleta govorila s takšnim navdušenjem. Dodala je še: "Žal mi bo punc, ki morajo živeti z Olivero."