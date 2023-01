Sanjski moški kandidatko osupnil z vabilom v stanovanje

V bitki za srce sanjskega moškega so tri nova dekleta: Stanka, Sara in Slovenka Ksenija Kranjec. Njihov prihod je v hišo vnesel nemir, še posebej jih ogroža prav Ksenija, kajti Toni Šćulac je priznal, da je med njima že preskočila iskrica. Novinke pa bodo ugotavljale, da med prvotno zasedbo kandidatk za sanjskega moškega izstopa Olivera, a ne v romantičnem smislu. Sara: "Dominantna je." Stanka: "Željna je pozornosti." Ksenija: "Punce pravijo, da je zelo slaba, da so se razveselile mojega prihoda." Ali bo Ksenija poskrbela za red v hiši?