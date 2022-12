Sanjski moški na enem najlepših zmenkov: Kot da sva si usojena

Sanjski moški je na prvi celodnevni zmenek povabil zadržano Karolino. Zmenek je bil za oba čudovit, naklonjenost pa obojestranska. Po drugi podelitvi vrtnic se je morala posloviti Tanja, ki se nikakor ni mogla vključiti v pisano družbo deklet.

Pomenljivo vabilo na zmenek Dekleta so dočakala novo vabilo na zmenek, v katerem je sanjski Toni zapisal: "Pod odprtim nebom naj simfonija prvega srečanja prižge žar, ki sem ga začutil, ko sem te prvič videl." Na zmenek v dvoje je povabil Karolino, ki tega ni pričakovala. Povedala pa je, da je med prvim pogovorom s Tonijem zelo uživala, zdelo se ji je, kot da se poznata sto let. Sanjski moški je pojasnil, da ga je kandidatka osvojila z darilom, iskrenostjo in skromnostjo. V izbrani obleki se mu je zdela pravljična in svojega navdušenja ni skrival. Svojo princesko je v kočiji peljal na ogled Zagreba, pri tem pa dokazal, da je pozoren moški.

icon-expand Toni in Karolina sta izredno uživala. FOTO: POP TV

'Kot da sva si usojena' Med vožnjo sta Toni in Karolina ugotavljala, da imata nekaj skupnega, ona že od 14. leta dela v družinski restavraciji, sam je vsako poletje kot natakar delal v družinskem lokalu na Hvaru. Med sprehodom ga je prijela za roko, kar se mu je zdelo naravno: "Kot da sva si usojena." Karolina je priznala, da potrebuje več časa, da se odpre ljudem, kar pa ni veljalo za Tonija. Bila je navdušena nad romantičnim zmenkom, doslej je namreč še nihče ni presenetil z živo glasbo. Sanjski moški pa je užival v njenem lepem, ljubeznivem glasu, globokem pogledu in prisrčnosti. Toni: "Ves dan bi se lahko družil z njo." Eden najlepših zmenkov v Tonijevem življenju V nadaljevanju sta ugotavljala, da je obema zelo pomembna družina, toda Karolina si jo želi ustvariti s pravo osebo. S Tonijem ji je bilo prijetno, sprostila se je in v njej so se začela prebujati čustva. Toni se ne bi branil, če bi moral priti pomivat posodo v restavracijo njene družine, ona pa bi se bila pripravljena preseliti na Hrvaško. Toni je ugotavljal, da je naklonjenost med njima obojestranska. Poklonil ji je vrtnico, saj je z njo zelo užival in jo želi bolje spoznati. Toni: "To je eden najlepših zmenkov v mojem življenju."

Druga podelitev vrtnic Čas je bil za drugo podelitev vrtnic. Na zabavi bi lahko bila poleg Karoline sproščena tudi Tamara, a je bila slednja znova na tapeti. Zagovarjati se je morala pred Olivero in Danijelo, ali si je vrtnico zaslužila, na ušesa jima je tudi prišlo, da je vrtnico želela zavreči. Pogovor je prekinila voditeljica, ki je prinesla Tonijevo vabilo na naslednji skupinski zmenek: "Pravijo, da te samo resnica lahko osvobodi. Slišiš divjino, kako te kliče?" Olivera se odpre Toniju in pobaha pred dekleti Ko se jim je pridružil Toni, je na pogovor najprej povabil Olivero. Priznal je, da ga je na spoznavnem večeru s svojim prihodom navdušila, a hkrati zmedla. Olivera se je opisala kot glamurozna in dobrovoljna ženska, pa čeprav ima za seboj težke preizkušnje. Zaupala mu je, da je skrbela za mlajšo sestro, potem ko sta izgubili mamo, zato je prehitro odrasla. Toniju se je zdelo, da se pod srečno zunanjostjo skriva krhko dekle, ki se želi zaščititi. Ker jo je želel bolje spoznati, ji je poklonil vrtnico, kar ji je vlilo precejšnjo mero samozavesti in se ni pozabila pobahati pred konkurentkami.

icon-expand Matea med zagovarjanjem svojih stališč FOTO: POP TV

Dijana še ni bila v resni zvezi Toni je nadaljeval s spoznavanjem deklet. Na pogovor je povabil Dijano, ki se mu zdi zelo prisrčna in naravna, kar je dandanes redkost. Potrdila je, da še ni bila v resni zvezi, v šov pa jo je prijavila njena mama. Ko je spoznala Tonija, je bila prijetno presenečena, všeč sta ji bila njegov videz in karakter. Toni je ocenil, da se je zanjo vredno potruditi, ni pa dobila vrtnice, kar je ostala dekleta presenetilo. Bruna je obupala nad športniki Bruna je nato končno dočakala pogovor s Sanjskim, saj si je želela, da bi jo pred drugo podelitvijo vrtnic bolje spoznal. Sama je bila vesela, ker je znanstvenik, saj ji njene zveze s športniki niso ustrezale. Vesela je bila tudi, ker se ji je odprl. Povedal ji je, da so ga v šoli zbadali, zato mu je primanjkovalo samozavesti. Toni je dobil občutek, da je Bruna topla oseba, pa tudi ambiciozna, kar skriva s svojim smislom za humor. Zaključil je, da bi se lahko njun prijateljski odnos razvil v nekaj več, a se je tudi ona s pogovora vrnila brez vrtnice. Matea druga črna ovca Toni je s svojim vabilom na pogovor rešil Mateo pred napadi ostalih deklet. Zaupala mu je, da v zvezi da zadnji atom sebe, najbolj pomembna pa sta ji spoštovanje in zaupanje. Toni je izpostavil pripravljenost na kompromise, kar pa ne velja pri glavnih življenjskih vprašanjih. Zaradi svoje samozavesti pa se je kasneje znašla v središču pozornosti in očitkov njenih konkurentk.

icon-expand Toni ni imel vrtnice za Tanjo. FOTO: POP TV

Tanja ostane brez vrtnice Podelitev vrtnic se je pričela in prva si je oddahnila Ela. Vrtnice so nato dobile Josipa, Polina, Matea, Stankica, Danijela, Dijana, Kristina, Bruna in Amra. Ostali sta samo še dve vrtnici, Toni je prvo namenil Dorotei, zadnjo pa Mariji. Brez vrtnice je ostala Tanja, ki je komentirala, da vsako dekle igra svojo igro, brez česar v šovu ni mogoče obstati. Toni pa je Polino, Stankico, Kristino, Elo, Mateo, Janet, Dijano in Danijelo povabil na potovanje, več pa ni razkril.