Sanjski moški našel popolno dekle, nato ga je zmedla atraktivna Danijela

Toni Šćulac se bo očitno dodobra posvetil vsem dekletom. Kljub temu, da je v njegovo srce sedla zanj popolna Karolina, ni hladen do ostalih deklet. Na zmenku v dvoje bi skoraj poljubil Janet, kemija pa nastaja tudi med njim in postavno Danijelo.

Malo je manjkalo, pa bi se poljubila Toni Šćulac je na adrenalinski zmenek v dvoje povabil Janet, ki se mu zdi prelepa in čudovita, po drugi strani pa ima rada avtomobile in hitro vožnjo. Toni: "Zanimiva kombinacija, ki je prej nisem srečal." Janet je uživala v adrenalinski preizkušnji in bila je pripravljena na izzive, medtem ko Toni nima izkušenj s hitrimi avtomobili. Sanjskega moškega je bilo zato strah, da se bo osramotil pred njo, a je kljub temu užival. Razkril je tudi, da ga Janet privlači. Ko mu je priznala, da se že leto in pol ni poljubljala, je Toni komentiral: "Brez dvoma je moški spol odpovedal." Malo je tudi manjkalo, pa bi se poljubila, a je ocenil, da še ni bil pravi trenutek za to. Dobila pa je vrtnico.

icon-expand Karolina je v Tonijevih mislih. FOTO: POP TV

'V mojih mislih si' Dekleta so se uredila za tretjo podelitev vrtnic, presenečena pa so bila, ker je Toni na pogovor znova povabil Karolino. Želel ji je povedati, da se z veseljem spominja njunega celodnevnega druženja: "V mojih mislih si ... In komaj čakam, da se ti lahko posvetim." Kasneje je še dodal: "Čeprav je zdaj vse glamurozno, senzacionalno in svečano, v resničnem življenju prevladujejo trenutki, ko želiš leči na kavč, spiti čaj, vročo čokolado in si ogledati film. S Karolino se že vidim v takšnem položaju." Presenečen je bil, ker se je njun odnos razvijal tako naravno. Toni: "Po vsem, kar je pokazala do zdaj, je Karolina popolna punca."

Maria dobi vrtnico Toni se je želel pogovoriti tudi z Mario, saj je Amra prvi večer prekinila pogovor z njo. Želel jo je bolje spoznati in nadoknaditi zamujeno. Povedala je, da je mirna in zadržana, poleg tega je na prvo mesto vedno dajala kariero, zato so trpeli odnosi z moškimi. Toni je opazil, da ni sproščena, kar je priznala tudi sama, obenem pa je želela ostati malce skrivnostna. Ker je želel bolje spoznati pravo Mario, ji je poklonil vrtnico. Bruna povabi Tonija Ko se je sanjski moški znova pridružil dekletom, ga je Bruna kar sama povabila na zmenek. Izjavil je namreč, da mu je seksi, če ženska naredi prvi korak, Bruna pa ni oklevala. Toni: "Z Bruno se je zabavno pogovarjati. Zelo inteligentna je." In res je začela preračunavati, koga bo poslal domov, glede na to, da je Mateo izločil že na zmenku. Šalila se je, da je morda tudi zanjo že poklical taksi in da vendarle ni bila pametna ideja, da ga je povabila na pogovor.

icon-expand Toni ob Danijeli: "Lahko rečem, da nastaja kemija." FOTO: POP TV

Atraktivna Danijela krade Tonijevo pozornost Svojih pet minut je dočakala tudi Danijela, ki vedno krade njegovo pozornost s svojim atraktivnim videzom. Zapomnil si jo je, ker mu je želela ob prvem srečanju kar zbežati. Zdela se mu je dominantna, laskali so mu njeni komplimenti. Toni: "Celo neprijetno mi je. Neprijetno na dober način, ker sem sramežljiv." Držala sta se za roke, v njej pa so se začele prižigati iskrice. Da bi ji dokazal, da mu je všeč, ji je poklonil vrtnico. Sprejela jo je, pa čeprav ne mara cvetja. Toni: "Iskrice so in lahko rečem, da nastaja kemija."

