Sanjski moški navdušil Stankico, poslovila se je Tamara

Sanjski moški Toni Šćulac je na celodnevni, romantični zmenek povabil Stankico Stojanović, s katero se je zelo povezal. Isti dan se je poslovil od mlade Tamare Mijatović.

'Uničile so mi srečo' Amra po zmenku, na katerem si je prislužila prvi poljub sanjskega Tonija, ni mogla zaspati. Spraševala se je, kaj se je pravzaprav zgodilo in kaj jo še čaka. Ko so dekleta izvedela za poljub, jo je Olivera zasliševala, ali si je tega sploh želela in kaj se dogaja. Očitala ji je, da laže, in ni ji bilo prav, ker se je poljub zgodil ravno na njen rojstni dan. Amra pa je bila razočarana: "Uničile so mi srečo. Na njihovem mestu bi bila vesela."

icon-expand Stankica je bila povsem očarana. FOTO: POP TV

Romantika s Stankico Toni je v novem vabilu zapisal: "Ljubiva se v Istri. Bova opita drug z drugim našla srečo ali lahkotnost konca?" Na celodnevno druženje je povabil Stankico, ki pa jo je bilo strah, da jo bo poslal domov. Toda Toni se je veselil zmenka: "Stankica je dama, ki me je takoj navdušila." Zdela se mu je čudovita, dovršena in čutna ženska. Peljal jo je na pokušino vin, kar se ji je zdela čudovita izkušnja. Imela je tremo, a ji je bilo z njim zelo lepo, Toni pa bi se z njo najraje izgubil v vinogradu: "Kjer bi izpraznila to steklenico ob pogovoru in mogoče poljubu." Še bolj jo je navdušilo, ko ji je na plaži spekel ribo. Stankica: "Tonija bi bila vesela vsaka ženska. Zrela oseba je in res vsestranski." Ker se je tudi sanjski moški imel z njo super, ji je podaril vrtnico. Večer sta zaključila objeta na plaži, trenutek pa je bil za Tonija eden najbolj romantičnih v njegovem življenju.

Josipa se opraviči Vsa dekleta so se zbrala na zabavi na dvorcu in ko se jim je Toni pridružil, se je v Amri začelo nekaj prebujati. Na pogovor pa je povabil Josipo, ki ga je na fotografiranju ugriznila v vrat. Opravičila se je, češ da je bila njena poteza pretirana, a se mu opravičilo ni zdelo potrebno. Zaupala mu je, da ima za seboj dolgoletno zvezo, ki pa se je končala, ker s partnerjem nista imela skupnih načrtov za prihodnost. Toni se ji je zdel iskren in veliko ji je pomenil pogovor z njim. Ljubosumna Amra Dekleta so opazila, da je Amra ljubosumna. Olivera: "Amra je ljubosumna do konca. Danes je samo gledala za Tonijem. Samo gledala je, kje hodi. Bila je kot hipnotizirana." Danijela: "Amra je zgodba zase. Zadnje dni je res ne razumem. S puncami smo danes opazile, da je Toniju sledila s pogledom. Kamor koli je šel z dekletom, je čudno obračala oči za njim. Samo gledala je, kaj počne." Karolina se je kasneje čudila, zakaj je poljubil prav njo, saj med njima ni opazila privlačnosti. Amra pa je bila sita njihovih provokacij in Oliverinega nezrelega obnašanja. Priznala pa je, da ji ni vseeno.

icon-expand Dekleta na zabavi. FOTO: POP TV

Dva profesorja Toni je na pogovor povabil Kristino, ki se je prijavila na prigovarjanje svoje prijateljice. Tako sta se našla skupaj dva profesorja, Kristina pa je ob Toniju pozabila na vse. Komentarji ostalih deklet je niso zanimali, posvetila se je samo njemu. Povedala je, da od partnerja pričakuje spoštovanje, zaupanje in iskrenost. Ni pa dobila vrtnice. Vrtnica za simpatično Polino Za konec se je Toni pogovoril s Polino, ki je naredila vtis nanj na zmenku v dvoje. Priznala mu je, da bi izbrala kariero, če bi se morala v tistem trenutku odločati med njo in ljubeznijo, dodala pa je: "Če gre za pravo ljubezen, mislim, da se bo obdržala." S svojo ambicioznostjo je naredila vtis nanj, saj se mu je to zdelo privlačno. Dodala je, da bi vedno našla čas za tistega, ki si to zasluži. Tik pred podelitvijo si je prislužila vrtnico, saj mu je bila zelo simpatična.

icon-expand Tamara ni dobila vrtnice. FOTO: POP TV

Toni izloči Tamaro Na podelitvi vrtnic si je prva oddahnila Danijela, sledile so Ela, Karolina, Janet, Olivera, Maria, Dijana, Bruna, Kristina in Josipa. Brez vrtnice je ostala Tamara, ki se je Toniju zahvalila, da sta se lahko spoznala. Sanjski moški ji je povedal, da se je z njo imel lepo in da ne bo nikoli pozabil trenutkov, ki sta jih preživela skupaj. Tamara: "Bilo je lepo, pa tudi težko. Zapomnila si bom le lepe stvari v tej hiši, slabe pa poskusila pozabiti. Zaradi določenih deklet tu res ni bilo lahko. Puncam, ki so prišle sem iskat iskreno ljubezen, želim samo srečo. Sporočam jim, naj se ne dajo. Upam, da bo na koncu oddaje nekdo res našel ljubezen."