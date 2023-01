Sanjski moški očaran nad Ksenijo: Ob tebi ni lahko ostati zbran

Sanjski moški Toni Šćulac je bil v šoku, ko so v bitko za njegovo srce vstopila tri nova dekleta. Prvo je želel bolje spoznati prav Slovenko Ksenijo Kranjec, ki ga je med drugim pritegnila s svojim videzom.

Sanjska telenovela Nov dan je prinesel novo vabilo na skupinski zmenek: "Na tem svetu je možno vse. Danes si rožica, jutri hudobnica. Zato poskrbi, da s sabo vzameš več obrazov." Sanjski moški je pričakoval Stankico, Amro, Josipo, Danijelo in Kristino. Dekleta so bila presenečena, ko so izvedela, da bodo snemala telenovelo. Toni je v njej v vlogi Antonia iskal ljubezen svojega življenja. Amra je dobila vlogo babice, Danijela pa seksi služabnice. Josipa je bila uporniške najstnica, ki jo je njena mama Stankica poslala na inštrukcije k Antoniu, Kristina pa je igrala njegovo nekdanje dekle.

Sočen, dolg poljub Toni je opazil, kako zelo se je Josipa vživela v svojo vlogo: "V enem trenutku sem pomislil, da imam res dodatne ure in me študentka osvaja. Nerodna situacija." A je poudaril, da snemanje ni povezano z resničnim dogajanjem. Še bolj ga je s svojo igro navdušila Stankica, največji vtis pa je nanj na koncu naredila Kristina. Vrhunec snemanja je bil vsekakor poljub z Danijelo, ki bi moral biti zaigran, a ni bilo tako. Danijela: "Iskre so letele po prostoru." Amra: "Sočen in dolg poljub." Kristina: "To je bilo poljubljanje, ne poljub."

Med tremi novimi kandidatkami tudi Slovenka Dekleta in Tonija pa je čakalo še večje presenečenje, kajti pridružile so se jim tri nove kandidatke, med njimi je bila Ksenija Kranjec iz Slovenije, poleg nje pa Sara in Stanka. Toniju se je ob pogledu na dekleta povesila čeljust in ni se jih mogel nagledati. Stanki se je zdelo, da so kandidatke imele cmok v grlu. Amra: "Ko sem jih zagledala, sem se zavedla, da se zdaj začne resen boj za Tonija." Ksenija je ocenila: "Mislim, da niso ravno konkurenca. Sicer nisem spoznala vseh, ampak so prijetne, lepe so, ne vidim pa v njih konkurence." Amra pa je bila vse bolj zaskrbljena: "To je tako, kot ko dobiš nove igračke in ti stare več niso zanimive." Ksenija za Tonija slovenska Sharon Stone Ko je Toni ostal sam z novimi kandidatkami, je priznal: "Povsem v šoku sem." A je dodal: "Najprej moram reči, da ste čudovite. Res imam srečo, da ste tukaj." Nad njim pa je bila še posebej navdušena Sara, ki so ji všeč moški z videzom 'piflarja'. Toni pa je opisoval: "Vidim čudovito temnolaso punco. Vidim visoko skodrano manekenko in vidim slovensko verzijo Sharon Stone. Ves sem iz sebe." Prav Ksenijo je izbral za zmenek, saj je nanj naredila največji vtis z videzom, poleg tega mu je po njegovem mnenju najbolj dala vedeti, da jo zanima.

'Ob tebi ni lahko ostati zbran' Ksenija je Toniju zaupala, da je prvi znanstvenik, ki ga je spoznala v svojem življenju. Upala je, da je tudi sproščen in se rad šali, kar bi bilo popolno. Dodala je, da je super, dober fant, želela bi si, da bi bil samo malo bolj poreden. V šov je prišla, da bi videla, kako je, ko se moraš boriti za moškega. Ksenija: "Da vidim, mogoče si ravno ti ljubezen mojega življenja." Toni pa je komentiral, da prihajata iz različnih svetov, a da v šovu razbija predsodke. Priznal je: "Ob tebi ni lahko ostati zbran ... Tako lepa punca si, jaz pa imam to srečo, da si še samska." Ksenija je slednje potrdila: "Mislim, da ne more nihče prenašati moje energije in da je to težava." Toni pa je ocenil, da nihče ni bil kos tako lepi in uspešni ženski. Zdelo se mu je, da se že bori zanj, a ga je zanimalo, kakšne so njene namere.

Ogrožene ali ne? Ob prihodu v hišo je Ksenija opazila, da se nekatera dekleta počutijo ogrožene. Ksenija: "To mi je všeč. Prav je, da se tako počutijo." A se je Olivera čudila, zakaj ni prišla z vrtnico. Na Elino željo se je predstavila, povedala je, da prihaja iz Slovenija, da je stara 29 let, ukvarja pa se s kozmetiko in manekenstvom, sicer pa uživa v življenju. Karolina ni bila v skrbeh, kajti Toni po njenem mnenju ne pada na dekleta z njenim karakterjem, Polina pa je ocenila, da je večja konkurenca Oliveri, njej pa ne predstavlja nobene grožnje.

