Sanjski moški: trenutki, ki so zaznamovali prvo sezono

Slovenska različica resničnostnega šova Sanjski moški je že s svojo premierno sezono ponudila trenutke, ki so se gledalcem vtisnili v spomin in poskrbeli celo za nekatere viralne vsebine. Ob odprtih prijavah za novega sanjskega moškega, ki bo v drugi sezoni iskal svojo srčno izbranko, smo zato zavrteli čas nazaj in se spomnili dogodkov, ki so zaznamovali prvo sezono.

Že uvodna oddaja slovenskega Sanjskega moškega, ki trenutno išče izbranca druge sezone, je bila dobra pokazateljica tega, da dogajanje še zdaleč ne bo dolgočasno. Med spoznavanjem deklet je postalo namreč hitro jasno, da imajo nekatera skupno preteklost, ki s seboj prinaša tudi še nerešene konflikte. Nikoli sramežljivo Lauro Beranič je tako presenetil prihod znanke Sanje Munda, ki je v hotel prispela kar z motorjem ter mariborsko kolegico pozdravila s 'stopljeno kepico'.

“Če komu glavo utrgam, me spomnite, da ne smem,” pa ni bila edina izjava tekmovalke, ki je gledalcem ostala v spominu. Laura je v eni izmed oddaj gledalcem predstavila precej zanimivo definicijo nasilja: "Eno za drugo od teh žensk bom na glavo obrnila v ciprese, da bodo z nogami gor bingljale. To ni fizično nasilje, to je vrtnarjenje," je v svojem hudomušnem stilu dejala Štajerka. Povod za izrečene besede je dostopen na VOYO, kjer si lahko ponovno ogledate celotno prvo sezono Sanjskega moškega. Za venček zanimivih je poskrbela Pia Gavrič, ki je na zmenku s sanjskim izbrancem poletela z akrobatskim letalom ter ob tem dejala, da je malo manjkalo do tega, da bi 'shitala pentse'. Pia je s svojimi izjavami hitro postala opazna tekmovalka, ki nikoli ni varčevala s komentarji.

Pia je nato ponovno 'shitala pentse' na dramatičnem zmenku, ki jo je pripeljal do solz. S sanjskim moškim sta se namreč odpravila v Postojnsko jamo, kjer sta se morala po vrvi spusti do čolnička, ki ju je čakal ob dnu jame, to pa je pri Pii sprožilo panični napad, na katerega se njen izbranec ni kaj preveč oziral. Navadno nasmejano in glasno Pio so gledalci lahko takrat videli v drugi luči - prestrašeno in objokano.

Napetost tekmovanja je pri dekletih večkrat dosegla vrh. Prvi večji spor, ki je pretresel portoroški hotel, se je odvil med najstarejšo tekmovalko Carmen Osovnikar in Anjo Širovnik, ki je tekmici očitala, da preostalih deklet ne pozna dovolj dobro, da bi o njih govorila sanjskemu moškemu. Carmen Anji ni ostala dolžna in jo je hitro opomnila na dejstvo, da je od nje starejša ter da se z njo ne misli prepirati. In kljub temu, da je prepir presenetil tako ostale tekmovalke kot tudi gledalce, še zdaleč ni bil edini, ki se je odvil med snemanjem.

Izdana starost tekmovalke Polone Kranjc je bila povod za najeksplozivnejši spor sezone. 18-letna Polona je v samem začetku Gregorju Čeglaju obljubila, da mu bo svojo starost zaupala šele, ko bo napredovala v zadnje kroge tekmovanja. Njenega pravila so se držale tudi preostale tekmovalke, vsaj tako se je zdelo vse do trenutka, ko je sanjskemu moškemu skrivnost izdala Mary Ševo. Ko je to izvedela Polona, ji je pred oči padel mrak, kot se je izrazila sama. Vprašanje “Kdo si ti” in udarec po mizi sta pošteno prestrašila vse tekmovalke, nad obnašanjem pa je bil šokiran tudi Gregor. Nobena skrivnost ni, da si dekleti tudi v nadaljevanju nista bili blizu, v tem času pa sta v tekmovanju nastala dva klana tekmovalk, ki sta ostala na ločenih bregovih vse do konca snemanja.

Kot vsak dober resničnosti šov, je tudi šov Sanjski moški poskrbel za številne preobrate in presenečenja. Med večjimi presenečenji šova je bila pridružitev novih deklet k staroselkam, ki novih deklet niso bile nič kaj vesele. Najmanj so bile vesele prihoda Slovenke s francoskim pridihom, Tjaše Kramarič, ki je že v samem začetku dala vedeti, da je resna konkurenca. Zanjo so zato staroselke izbrale taktiko ustrahovanja.

Z bližanjem konca se je bližalo tudi slovo od večine tekmovalk. Sanjski moški se je moral tako na zadnji ceremoniji vrtnic v portoroškem hotelu posloviti kar od treh deklet, za dodatno presenečenje pa je poskrbela Pia, ki je priznala, da do njega ne čuti ljubezni in je ponujeno vrtnico zavrnila. Želene vrtnice takrat niso prejele Laura, Nina Radi in Ana Pusovnik, ki so vsaka zase dejale, da si vstopnico v finale sicer zaslužijo. S slovesom od kar štirih deklet je šov dobil svoje prve tri finalistke slovenskega Sanjskega moškega.

