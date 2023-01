Sanjski moški ves pretresen, vrtnico je zavrnila ena izmed njegovih favoritk

Sanjski moški Toni Šćulac je na zmenku v dvoje Polino predstavil svoji sestri Ani. Kandidatki se je poteza zdela preuranjena, ob koncu zmenka je zato zavrnila vrtnico, s tem pa zapustila šov. Toni je bil pretresen, na podelitvi vrtnic pa z mislimi pri Polini. Poslovil se je od Kristine.

Zlata kuverta za Polino Novo Tonijevo vabilo je prispelo v zlati kuverti, namenjeno pa je bilo Polini. V njem je pisalo: "Ne boj se vzpeti visoko, skupaj lahko doseževa zvezde. Veselim se, da boš lahko spoznala tisto, kar je v mojem življenju bistveno." Polina se je počutila privilegirano, a ni bila preveč navdušena nad tem, da bo srečala njegove najdražje. Sanjski moški pa je bil vesel: "Kolikokrat sem se tukaj po zahodni obali sprehajal sam in si želel, da bi bilo z mano lepo dekle, ki ga imam rad in mi nekaj pomeni. Danes se mi je ta želja izpolnila." Predstavljal si je, da bi lahko s Polino ostal tudi po koncu snemanja.

icon-expand Sanjski moški Toni Šćulac in njegova sestra Ana FOTO: POP TV

Polina spozna Tonijevo sestro Toni je Polino peljal v svojo najljubšo kavarno, kjer je spoznala njegovo sestro Ano. Zanimalo jo je, ali si predstavlja skupno prihodnost s Tonijem, Polini pa je bilo nelagodno, ko je razlagala, da če bo ljubezen med njima prava, je mogoče vse. Kasneje pa je izjavila, da si ne želi prizadeti Tonija in da mora najprej poskrbeti zase. Toda Ana je bila prijetno presenečena, Polina se ji je zdela iskrena in imela je občutek, da ji je Toni v resnici všeč. A je tudi dodala: "Mislim, da tudi sama še ne ve, kako bi šlo to med vama." Toni pa je povedal, da ga Polina nepopisno privlači, všeč mu je, kako zrela je za svoja leta in da se ne želi spreminjati za nikogar. Povedal je, da ji bo dal dovolj časa, a da bo v nekem trentku potreboval njen odgovor.

Polina zavrne vrtnico Toni je Polino peljal na zanj zelo poseben kraj opazovat zvezde. Polina: "Obožujem zvezde in vse v zvezi z njimi ... Romantično je in vse." Toni: "Vedno se bom spominjal večera, ko sva se spoznala in njenega nasmeha, ko je govorila po rusko." Presenečalo ga je, ker so se njegova čustva do nje tako hitro razvila, spomnil se je na njune globoke pogovore in njeno strast do službe in življenja. Za Polino pa je vse skupaj potekalo prehitro, vzdušje je postajalo vse bolj napeto, ker je zmenek postajal vse bolj intimen. Povedala je: "Mislim, da se tukaj včasih izgubljam." Nato je obmolknila. Toni ji je nato želel pokloniti vrtnico, a jo je zavrnila: "Rada bi ostala, a ne morem ... Zares mi je žal." Toni ni vedel, kaj naj reče in kako naj se obnaša. Hudo mu je bilo, ker je čutil, da okleva. Toni: "Ne vem, kako hitro te bom pozabil in če te bom sploh lahko." Polina pa je upala, da ni naredila napake.

icon-expand Toni je bil pretresen zaradi Polininega odhoda. FOTO: POP TV

Ni kemije Dekleta so bila šokirana, ko so izvedela, da Polina ni sprejela vrtnice. Še posebej hudo je bilo Stankici. Toni se je takoj ob prihodu želel pogovoriti s Kristino, ki je ni povabil na nobenega izmed zmenkov na tokratnem izletu. Želel je izvedeti, ali čuti kemijo do njega in dobil je pritrdilen odgovor. Dodala pa je, da je zaradi drugih deklet previdna. Sanjski moški ji je priznal, da sam ni začutil take energije med njima, zaradi česar je bila presenečena in zmedena. Toniju pa se je njen odgovor zdel politično korekten in ne povsem iskren. Vesela Dijana in vrtnica za Mario Toni se je pogovoril še z Dijano, ki se mu je tokrat zdela vesela in občutno manj na trnih. Povedala mu je, da potrebuje veliko pozornosti ali vsaj kakšen pogled, da bo vedela, da se je vredno boriti zanj. Njun pogovor ji je zato veliko pomenil, želela bi si samo več časa z njim. Za konec se je želel pogovoriti z Mario, ki se mu je na skupinskem zmenku zdela zelo tiha. Priznala je, da se v njej prebujajo določena čustva, Toni pa je bil tako zelo vesel, ker se je Maria končno sprostila, da ji je tik pred podelitvijo poklonil vrtnico.

icon-expand Slovo od profesorice Kristine FOTO: POP TV

Slovo za Kristino Na podelitvi je brez vrtnice ostala prav Kristina. Toni se ji je zahvalil za vse: "Krasna punca si in veš, da res tako mislim. Želim ti, da ljubezen najdeš zunaj. Prepričan sem, da te čaka." Kasneje je dodal: "Biti mora vsaj majhna začetna iskrica, s Kristino pa niti te male iskrice ni bilo." Kristina pa je še povedala: "Danes je bil ves zmeden. Vidiš, ni se pametno odločil." Za večino deklet je bila mnenja, da v šov niso prišla zaradi ljubezni. Kristina: "Mislim, da ni bil čisto pošten do mene, ker je nekaterim dekletom, ki niso po ničemer izstopala, ki niti govorila niso z njim, dal priložnost, meni pa ne." Zdelo se ji je, da je zapravil še kako dobro priložnost.