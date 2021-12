Sanjski moški: zveze, ki so uspešno prestale preizkus časa

Ljubezen, najdeno v resničnostnem šovu Sanjski moški, je v veliko primerih težko ohraniti, potem ko kamere prenehajo snemati, a to ne pomeni, da to ni mogoče. Ameriški pari, nekateri poročeni že dolgih 18 let, dokazujejo, da lahko tudi zveze, ki so se spletle med snemanjem, preživijo v resničnem svetu. Katerim zvezam je uspelo prestati zahteven test in koliko jih je?

Resničnostni šov Sanjski moški, ki v Združenih državah Amerike že skoraj dve desetletji na televizijskih zaslonih seje ljubezen in dramo, je v tem letu tudi pri nas doživel premiero. Kljub temu da slovenska zmagovalka po koncu šova z izbrancem ni stekla v sončni zahod, pa ameriška različica šova dokazuje, da je srečen konec resničen in pravzaprav dokaj pogost.

Poroka, družina in sreča Svojo ljubezen je v 17. sezoni šova našel Sanjski moški Sean Lowe, ki je v zadnji epizodi šova zaročil takratno tekmovalko in sedanjo soprogo Catherine Giudici. Kljub temu da je izbira dekleta ljubitelje šova presenetila, sta s prvo poroko franšize, ki je potekala v živo, dokazala, da sta si usojena. Par, ki si je večno zvestobo obljubil leta 2014, danes živi v Dallasu, družbo pa mu delata dva sinčka, Samuel in Isaiah ter hčerka Mia.

Kljub pestri zgodovini sta uspešno zgodbo ljubezensko zgodbo krojila tudi Sanjski moški 13. sezone Jason Mesnick in tekmovalka Molly Malaney. Jason je sicer sprva za zmagovalko razglasil drugo tekmovalko, a si je nato v končni oddaji premislil in razkril, da v resnici ljubi Molly, s katero sta se leta 2010 tudi poročila. Skupaj imata hčerko Riley in sina Tyja, v lanskem letu pa sta praznovala deseto obletnico poroke. V zabavni objavi na Instagramu se je Jason soprogi opravičil za vse vzpone in padce, ki jih je morala v šovu prestati in dodal, da sta na njihovi podlagi zgradila edinstveno in neverjetno razmerje.

Za zmedo je poskrbel tudi sanjski Arie Luyendyk Jr. v 22. sezoni. Podobno kot Mesnick se je tudi on sprva odločil za drugo dekle. Po dveh nočeh je svojo odločitev spremenil in zasnubil Lauren Burnham, s katero sta leta 2019 povila hčerko Alessi, kasneje pa še dvojčka.

Par, ki je dokazal, da je v ljubezni kdaj potrebno večkrat poskusiti, sta Peyton Wright in Chris Lambton. Sanjski moški in Sanjska ženska, ki v svojih sezonah nista našla tistega, kar sta iskala, sta se nato našla na nekem dogodku in spoznala, da sta si usojena. Leta 2012 sta se tudi poročila, danes pa srečno živita v preprostem mestecu Massachusetts z dvema otrokoma.

Sanjske ženske Do uspešnih ljubezenskih zgodb je prišlo tudi, ko so bile vloge zamenjane in je ljubezen v šovu iskala ženska. Ljubezen in srečo je uspelo najti že prvi Sanjski ženski v zgodovini šova, Tristi Rehn, ki se je v šovu zaljubila v tekmovalca Ryana Sutterja. Gasilec jo je zaročil in leta 2003 odpeljal do oltarja. V osemnajst let dolgem zakonu sta se jima rodila dva otroka, Trista in Ryan pa še dandanes veljata za najuspešnejši par celotne franšize.

Ljubezenski jackpot je zadela tudi Rachel Lindsay, ki je v svoji sezoni šova za zmagovalca z vrtnico okronala Bryana Abasola. Deveta sezona Sanjske ženske je bila uspešna za Desiree Hartsock in Chrisa Siegfrieda, sedemnajsta pa za JoJo Fletcher in Jordana Rodgersa. Za veliko srečnih koncev je poskrbela tudi posebna oddaja Bachelor in Paradise, kjer je ljubezen našlo in do danes ohranilo dvanajst izmed osemindvajsetih parov.