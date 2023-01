Sanjski Toni bo besni kandidatki pokazal vrata: Kar izvoli

Sanjski moški Toni Šćulac je napovedal resna pogovora z Elo in Danijelo. Prva bo na vrsti kandidatka, ki je v njegovih očeh prava diva: "Zelo pametna punca je in dobro ve, kaj se je dogajalo med nama." Danijela pa bo ta večer besna kot ris in Toni bo ob njej prvič povzdignil glas: "Misliš, da se zafrkavam? To zame ni igra, ljubezen iščem ... Če ti ni dovolj, so vrata odprta. Kar izvoli."