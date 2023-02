Sanjski Toni o svoji Stankici: Ne predstavljam si prihodnosti brez nje

Kako se spominjaš snemanja šova? Sta s Stankico še vedno skupaj?

Snemanje mi je ostalo v zelo lepem spominu. Ljudje me velikokrat vprašajo, če bi zadevo ponovil. Če bi lahko potoval v času in bi se moral ponovno odločiti, ali se želim ponovno spustiti v vse to, bi bil odgovor 'vsekakor!' Tudi če bi lahko zadevo milijonkrat ponovil, bi vsakič znova na koncu bila z menoj ista oseba. Tako kot sem rekel pred vstopom v šov, je bil to moj eden in edini 'vstop' v svet zabave in televizije in pri tem ostajam še danes. Šov sva s Stankico gledala skupaj. Bila sva podpora eden drugemu in definitivno je bilo čarobno podoživljati romantične trenutke najinih zmenkov v katerih se je jasno videlo, da se zaljubljava eden v drugega.

Na koncu si izbral Stankico, sta še skupaj?

Da, še vedno sva skupaj in od finala šova ter začetka najine zveze v resničnem življenju je minilo že leto dni.

Kaj te je na Stankici najbolj pritegnilo? Kaj ti je bilo na njej najbolj všeč v času snemanja šova?

Od prvega trenutka, ko sem jo zagledal, je na mene naredila velik vtis in v meni prebudila željo, da jo bolje spoznam. Skozi najino spoznavanje je v meni zbujala vedno več čustev in nikakor nisem mogel dojeti, kaj v šovu dela dama kot je ona. Mislim, da sem to, da je ona prava, dojel na ceramoniji, ki se je zgodila po najinem celodnevnem zmenku. Na tej ceramoniji sem iskal njen pogled in prvič sem občutil, da me nekaj muči, še preden sva sploh spregovorila. Trenutek, ko se mu je na skalah popolnoma zaupala, si bom zapomnil do konca življenja, saj po tem nič več ni bilo enako kot prej. Od tega trenutka dalje si prihodnosti preprosto nisem mogel zamisliti brez nje.

S kakšnimi izzivi sta se srečala, ko vaju niso več obkrožale kamere, ko sta ostala sama?

Nikoli niti nisva želela biti v centru pozornosti in tudi zdaj bi bila najbolj vesela, če najina veza ne bi zanimala nikogar. A se zavedala situacije in jo kot takšno sprejemava v popolnosti. Lahko rečem, da sva se resnično spoznala in zaljubila, ko sva bila sama brez kamer, saj sva se takrat spoznala v resničnem svetu, z vsemi najinimi napakami in skupnimi izzivi.

Kaj pa prihodnost, kakšni so vajini načrti?

Seveda imava veliko načrtov in prepričana sva, da jih bova veliko tudi uresničila. Ko imate nekoga, na kogar se lahko zaneseš v vsakem trenutku, je vse skupaj veliko lažje.