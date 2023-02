Sanjski Toni pred izborom finalistk v viharju čustev: Meša se mi

Ker se približuje konec njegovega romantičnega popotovanja, bo Sanjski moški Toni Šćulac vidno napet. V polfinale je popeljal pet deklet, Amro, Danijelo, Josipo, Karolino in Stankico. Pred podelitvijo vrtnic si bo vzel čas za pogovore, ki bodo zelo čustveni zanj in za dekleta. Stankica v solzah: "To ni več igra."