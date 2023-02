Sanjski Toni se je zaljubil v dve kandidatki, izbral je Stankico

Sanjski moški Toni Šćulac se je bal, da se bo med snemanjem zaljubil v dve kandidatki. Zgodilo se je prav to, zato se je s težkim srcem poslovil od Karoline. Njegovo srce pripada Stankici, ki je v njegovih očeh popolna ženska.

'Kar naenkrat Stankice ne morem izbiti iz glave' Sanjski Toni je po izboru finalistk na zadnji zmenek povabil Stankico in je komaj čakal, da jo spet vidi. Prepričan je bil, da bo zmenek popoln, prva aktivnost pa je bila japonska veščina kincugi. Najprej sta morala razbiti krožnik, nato pa ga sestaviti, zlepiti, razpoke pa pobarvati z zlato barvo. Toni: "Ko smo bili na eni zadnjih zabav, sem med nama prvič začutil te razpoke. Rad bi ji pokazal, da so pravzaprav čudovite in so to, zaradi česar je najin odnos poseben." Stankica se je spomnila, da takrat ni izkoristil njene ranljivosti, temveč jo je pomiril. Toni pa je še dodal: "Iz mene črpa samo najboljše. Tega v razmerju še nisem izkusil."

icon-expand Sanjski moški in njegova popolna ženska FOTO: POP TV

Toni je Stankico nato povabil na premiero posebnega filma in prosil jo je, naj mu za to priložnost izbere oblačila. Priznal je, da je med njima vse od začetka bila fizična privlačnost: "Ampak naenkrat Stankice ne morem izbiti iz glave, pogrešam jo in rad bi jo objel." Naravnost ji je povedal, da je njegova sanjska ženska: "Ti si uresničenje moje predstave o popolni ženski." Stankica pa je hvalila njegov videz, šarm in intelekt, poleg tega se je ob njem počutila varno. Toni je še razkril, da je bila prelomnica v njunem odnosu druženje brez kamer, ko sta si zaupala največje skrivnosti in se povezala. Zaljubljen v dve ženski Karolina je bila v skrbeh, ker Tonija ni videla že od zadnjega zmenka, ki ni bil najboljši. Priznala je, da si je med poglabljanjem odnosa z njim želela več, a se je zadrževala. Karolina: "Šele zdaj sem dojela, kaj sem rabila. Toni bi to vsekakor lahko bil." Ko jo je nasmejan objel, pa je začutila, da je vse v redu. Nato sta morala na platno narisati nekaj, kar bi ju predstavljalo. Toni je bil ob njej sproščen, užival je v trenutkih nežnosti in igrivosti, a tudi resnih temah: "Kot bi res bila že več let skupaj." Nista pa bila enakega mnenja glede tega, ali bi lahko partnerju oprostila prevaro. Sam tega ne bi mogel storiti, poleg tega ga je motilo, ker mu je znova očitala, da si je ogledal film z Amro. Toni: "Oprostila bi prevaro, gledanja filma pa ne bi."

icon-expand Na zadnjem zmenku s Karolino. FOTO: POP TV

Srečanje s Tonijevima mamo in sestro Toniju sta težko odločitev, ki je bila pred njim, pomagali sprejeti mama in sestra. Presenečeni sta bili, ko jima je zaupal, da se je zaljubil v dve ženski. Toni: "Upam, da bosta mama in sestra videli, česar jaz ne vidim. Da bosta realno analizirali stanje in bili zaščitniški do mene. Mogoče jima bo uspelo, da bosta bolje videli, katera punca bi mi bolj odgovarjala." Karolina je sumila, da bo izbral njo, saj ji je povedal, da je vanjo zaljubljen. Stankica pa je razkrila, da je zaljubljena v Tonija in da bi se zanj preselila v Split in z njim ustvarila družino.

icon-expand Karolina je Tonijevi mami le priznala, da je zaljubljena. FOTO: POP TV

Karolina ni želela naravnost povedati, da je zaljubljena, a je na koncu prikimala. Bila je zadržana, Tonijeva mama je poleg tega imela občutek, da se ne bi bila pripravljena takoj preseliti v Split. Obe kandidatki je opisala kot različni, a topli, prijazni in umirjeni. Toni je bil presenečen, ko je slišal, da se je Karolina zaljubila vanj. Toni: "Počutil sem se, kot bi se mi kamen odvalil od srca ... Končno sem dočakal tisto, kar sem ves čas iskal." A je Tonijeva mama zaključila, da sina vidi s Stankico. Svetovala mu je, naj pri sprejemanju končne odločitve posluša svoje srce. 'Moram ti reči, da moje srce pripada drugi' Toni je finalistki pričakal z eno samo vrtnico. Priznal je, da je premišljeval do zadnjega trenutka, in vedel je, da bo eni zlomil srce. Predenj je prva stopila prelepa Karolina, njemu pa je razbijalo srce. Povedal ji je, da je bila njuna pot pravljična, vsak trenutek ob njej se je počutil zares posebno in ga bo pomnil vse življenje. Toni: "Ampak moram biti iskren. Moram ti reči, da moje srce pripada drugi." Karolina tega ni pričakovala, ko se je zbrala, pa se mu je zahvalila za vse, saj se je ob njem veliko naučila. Karolina: "Vesela sem, da sem v tem kaotičnem svetu našla dobro osebo, ki me razume in mi je dala podporo, da lahko še bolj spoznam samo sebe ... Ne razmišljaj o meni. Z mano bo vse v redu. Kot tudi s tabo." Objela sta se, ko je odhajala, pa mu je bilo silno težko.

icon-expand Tonijeva končna odločitev je presenetila Karolino. FOTO: POP TV

'Ti si popolna ženska, v katero sem se zaljubil do ušes' Tudi Stankici je Toni povedal, da je čudovita, in ni verjel, da stoji pred takšno žensko. Iz srca se ji je zahvalil, ker mu je dovolila, da se ji je približal. S tem mu je pokazala, da je posebna oseba, kar si bo zapomnil za vse življenje. Toni: "Najina celotna zgodba je v mojih očeh popolna že od samega začetka. Ničesar ne bi spremenil. Ti si popolna ženska, v katero sem se zaljubil do ušes in brez katere si življenja več ne predstavljam. Moje srce pripada tebi." Še zadnjič jo je vprašal, če sprejme vrtnico, ona pa je bila kratka: "Da." Strastno sta se poljubila, Toni pa je navdušeno zaključil: "Najina zgodba se šele začenja." Stankica: "Split, Banja Luka, kjerkoli. Na koncu sveta, res kjerkoli. Prepričana sem, da se bova znašla, kjerkoli sva. Zdaj imam ob sebi res popolnega človeka." Toni: "To je več od tega, po kar sem prišel v oddajo. Ne bi mogel biti srečnejši."

icon-expand Stankica je osvojila Tonijevo srce FOTO: POP TV