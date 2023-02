Sanjski Toni zaljubljen v dve kandidatki, poslovil se je od Marie

Sanjski moški Toni Šćulac je priznal, da se je zaljubil v Karolino, srce pa ga vleče tudi k zanj popolni Stankici. Na tokratni podelitvi vrtnic ni imel težav, saj je njegov odnos z Mario stagniral, zato se je od nje poslovil.

Karolina ob Toniju pozabi na jezo Ker je sanjski moški Toni Šćulac po skupinskem zmenku na druženje v dvoje povabil Karolino, je Stankica premišljevala: "Ali gre za malenkosti ali pa je zelo neodločen." Karolina pa je na zmenku ugotavljala, da ob Toniju vedno pozabi, zakaj je bila jezna, oziroma spozna, da je bila njena jeza nesmiselna. Toni je hitro prešel k bistvu, češ da ne želi bežati pred težavami: "Če te kaj žre, mi lahko poveš." In povedala mu je, da ji je vedno težje verjeti njegovim obljubam in da izgublja upanje. Omenila je poljube z drugimi, drobne pozornosti in to, da je Stankica prespala pri njem. On pa ji je lahko le ponovil, da v tej situaciji ne more veliko narediti, da mu je z njo lepo in da je iskren.

icon-expand Stankici se dozdeva, da je Toni neodločen. FOTO: POP TV

Stankica se ne želi pretvarjati Na zabavi pred podelitvijo vrtnic je Amra Stankico razjezila z vprašanjem, kako je prišlo do tega, da je prespala pri Toniju. Stankica je bila sarkastična, češ da ga je prosila dneve in dneve, na koncu pa se je je usmilil. Premišljevala je tudi, da so v šovu ostala zelo različna dekleta: "Pustil je čuden izbor punc ... Če te gledam skozi punce, ne vem, kakšno sliko naj ustvarim o tebi." Edino konkurentko je videla v Karolini: "Vse drugo mi je smešno." Stankica je bila ta dan prvič zelo slabe volje in Josipi je bilo jasno, zakaj. Dekleta so jo namreč ves dan opravljala, Stankica pa se ni hotela pretvarjati: "Ne bom se ti smehljala in govorila, da imaš lepe uhane, če vem, kaj si govorila pred dvema urama." Amri je navrgla, da bi ji dala vrtnico, da bo njen ego varen. Stankica: "Druge stvari so mi pomembnejše od te vrtnice." Amra se je branila, češ da vrtnica ni hrana za njen ego, temveč ji pomeni varnost in priložnost za dodatno spoznavanje Tonija. Jezila se je, da Stankica nad njo izvaja teror. 'Vse me ponižujejo in izpadem trapa' Ko je enako vprašanje ponovila Maria, se je razburila še Danijela, češ da je klinika odprta. Mario je s tem užalila, zato je želela zapustiti šov. Maria: "Vse me ponižujejo in izpadem trapa." Kasneje je pojasnila, da je bila sita nesramnih opazk. Maria o Danijeli: "Nočem se prepirati z njo. Mislim, da sem intelektualno na veliko višji ravni." Amra ji je svetovala, naj zdrži še malo, saj je konec zelo blizu.

icon-expand Toni je priznal, da je zaljubljen v Karolino, malo kasneje pa, da tudi v Stankico. FOTO: POP TV

Toni prizna, da je zaljubljen v Karolino Ko je Toni na pogovor povabil Karolino, je bilo to za dekleta neprijetno presenečenje. Za začetek ji je sezul salonarje in ji nadel superge. Toni: "Ni mi všeč, ko se jeziš name." Karolina: "Me pa ne jezi." Toni je nadaljeval: "Razumem pa, da je težko." Vedel je tudi, da je iskrena in da ji je všeč. Toni: "15 minut bi te lahko samo gledal." Ker ji je bilo ob tem neprijetno, si je mislil, da je to zaradi tega, ker ni pripravljena na poljub. Na koncu jo je presenetil z vrtnico, priznal je, da je zaljubljen: "Občutek je prelep. Dolgo tega nisem čutil in zato sem tudi tukaj." Karolina pa bi ga najraje ukradla in pobegnila z njim. Karolina: "Ampak kaj naj?"

Toni se zaljublja tudi v Stankico Za Karolino je Toni na pogovor povabil Stankico. Povedal je, da jo je pogrešal, ona pa mu je prvič priznala, da ji je težko. Toni je ugotavljal, da se ji je preprosto nabralo preveč vsega. Tudi njej je prišlo do živega dogajanje z drugimi dekleti. Stankica: "Ne bi prenesla, če bi pristal z menoj in mislil, da je naredil napako." Toni: "Stankice še nisem videl takšne. Zdrznil sem se." Priznal ji je, da se zaljublja, in prvič se je ustrašil, da bi lahko odšla. Stankica pa je imela občutek, da se je že odločil za Karolino, a ji je zagotovil, da bi ji povedal, če bi to vedel. Stankica: "Si pripravljen ob sebi imeti žensko, ki ti bo veter v hrbet in te bo porivala naprej? Ali boš imel deklico, ki jo boš vodil?"

icon-expand Poslovila se je Maria. FOTO: POP TV

Slovo od Marie Toni je želel razčistiti določene dvome glede odnosa z Mario. Zaupala mu je, kaj se je zgodilo na zabavi, nato pa je spregovorila o sebi. Povedala je, da je perfekcionistka in da vedno rada analizira situacijo, preden se povsem prepusti. Toni pa je premišljeval, da njun odnos stagnira, ker se mu ne odpre. Prav ona je ostala brez vrtnice, saj Toni, kot je pojasnil, ne želi več zapravljati časa za stvari, o katerih ni prepričan. Maria je bila vesela, da ga je spoznala, dekletom pa je zaželela vso srečo: "Potrebovale jo boste."