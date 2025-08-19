Sarah Jessica Parker o kritikah na račun serije: Pravzaprav mi je vseeno

Luč sveta je ugledala še zadnja epizoda serije In kot bi mignil , serije, ki je po dveh desetletjih nadaljevala zgodbo kultne uspešnice Seks v mestu . Zaključek je, podobno kot celotna serija, prejel precej hladne odzive s strani javnosti, hladni odzivi so prišli tudi s strani dolgoletnih oboževalcev.

Na vse skupaj se je v pogovoru za New York Times odzvala zvezdnica serije Sarah Jessica Parker in dala jasno vedeti, da ji za kritike in posmehovanje ni mar ter da projekt sama vidi kot velik uspeh. "Mislim, da nimam dovolj moči, da bi o tem veliko razmišljala," je dejala in dodala: "Vedno smo se neverjetno trudili, da bi povedali zgodbe, ki so bile zanimive ali resnične. Mislim, da mi je pravzaprav vseeno. In razlog, zakaj mi je vseeno, je ta, da je bila serija izjemno uspešna in da so bile povezave, ki jih je vzpostavila z občinstvom, zelo pomembne."

Spomnimo, serija Seks v mestu je bila premierno predvajana leta 1998, v njej pa so poleg SJP zaigrale Kim Cattrall, Kristin Davis in Cynthia Nixon. Serija In kot bi mignil je luč sveta ugledala leta 2023, v čevlje svojih likov pa so se vrnile tri od štirih glavnih igralk. Sodelovanje je zavrnila Cattrallova, ki je imela s preostalimi stanovskimi kolegicami za kamerami precej napete odnose, prav tako pa se ni strinjala s kreativnimi odločitvami ustvarjalca serije.