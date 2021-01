Parkerjeva pojasnila, da Samanthe v novih delih Seksa v mestu ne potrebujejo

Ameriška igralka je pretekli vikend na svojem Instagramu razkrila, da se legendarna dekleta iz New Yorka vračajo. Seks v mestu bo dobil nova nadaljevanja, oboževalci pa so se razdelili na dva pola – nekateri so navdušeni, drugi malo manj. V novih epizodah namreč ne bo ikoničnega lika Samanthe, ki jo igra Kim Cattrall. Sarah Jessica Parker je zdaj povedala, zakaj.

Napovednik nove serijeAnd Just Like That...,ki je nadaljevanje serije Seks v mestu, je med oboževalci povzročil burne odzive. Mnogi so bili presrečni, da bodo videli nove zaplete svojih najljubših Newyorčank, kar nekaj pa jih je takšnih, ki se z nadaljevanjem ne strinjajo. Menijo namreč, da so dekleta že prestara za nove zgodbe, predvsem pa je veliko oboževalcev razočaranih, ker v novih delih ne bodo mogli spremljati Samanthe, ki jo sicer igra Kim Cattrall.

icon-expand Sarah trdi, da med njo in Kim nikoli ni prišlo do spora. FOTO: Profimedia

Pod napovednikom, ki ga je Sarah Jessica Parkerobjavila na svojem Instagramu, se je vsul plaz komentarjev. Med drugim tudi vprašanj, zakaj Kim Cattrall ni sodelovala in zakaj so se dekleta, ki veljajo za štiriperesno deteljico, odpovedale Samanthi. Producentke nove serije so namreč tako Sarah kot tudi Cynthia Nixon (Miranda) in Kristin Davis(Charlotte). Eden od komentarjev se glasi: "Vesela sem, da ste nazaj, lepo vas je videti, a vseeno … Pogrešali bomo Samantho/Kim." Sarah je na to odgovorila: "Tudi me jo bomo pogrešale, rade jo imamo."

Na drugi podoben komentar je 55-letna igralka, ki je zaslovela z vlogo Carrie Bradshaw, odgovorila: "Vedno bo z nami. In zelo se že veselimo!" Sarah pa je utišala tudi govorice, da naj se ona in Kim ne bi marali oziroma naj bi bili sprti že več let. "Ne, nikoli nisem rekla, da je ne maram. Nikoli ne bi rekla česa takšnega. Samantha preprosto ni del te zgodbe. A bo vedno del nas, ne glede na to, kje smo in kaj delamo."

