Sarah Jessica Parker se je po smrti Willieja Garsona vrnila na snemanje

Sarah Jessica Parker , ki je priznala, da ji je smrt dolgoletnega prijatelja Willieja Garsona zlomila srce, se je po dnevih žalovanja vrnila na delo. Fotografi so jo opazili na prizorišču snemanja serije And Just Like That ... , v kateri se bo pojavil tudi Garson, ki je v nanizanki Seks v mestu upodobil nepozaben lik Stanforda Blatcha.

Kasneje pa so se od igralca v ganljivi izjavi poslovili tudi ustvarjalci legendarne serije, pri kateri je sodeloval. Dejali so: ''Willie Garson je bil v resničnem življenju kot tudi pred kamerami predan prijatelj in svetla luč za vse, ki so bili del njegovega vesolja. Ustvaril je enega najbolj priljubljenih televizijskih likov in je bil del naše družine skoraj 25 let. Globoko smo užaloščeni ob novici o njegovi smrti in izrekamo svoje iskreno sožalje njegovi družini in njegovim ljubljenim.''