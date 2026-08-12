Sarajevo od konca tedna v znamenju 32. filmskega festivala

Festival bo odprla Očetnjava, novi film z oskarjem nagrajenega poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega. Po napovedih naj bi se festivalske projekcije udeležil tudi režiser, ki s filmom končuje svojo trilogijo o hladni vojni. Celovečerec je imel svetovno premiero na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu, kjer je Pawlikowski osvojil nagrado za najboljšega režiserja.

Pawel Pawlikowski FOTO: Profimedia

V tekmovalnih programih več filmov s slovensko udeležbo

V štirih tekmovalnih programih – celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi – bo imelo 21 filmov v Sarajevu svetovno premiero, šest mednarodno, eden evropsko, 23 pa regionalno premiero. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov se bo za srce Sarajeva potegoval slovenski Vse, kar je narobe s tabo scenaristke in režiserke Urše Menart. Intimna drama o prijateljstvu, čustveni odtujenosti in hrepenenju po bližini bo na festivalu doživela svetovno premiero. V tekmovalni program igranih celovečercev so se uvrstile tudi štiri slovenske manjšinske koprodukcije: 17 makedonske režiserke Kosare Mitić, Male stvari režiserja Zvonimirja Jurića, Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Dume ter Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine.

Urša Menart FOTO: Damjan Žibert

V tekmi za srce Sarajeva v tej kategoriji pa so še film Dua kosovske režiserke Blerte Basholli, Everytime avstrijske režiserke Sandre Wollner, Vzporedna vloga gruzijske režiserke Ane Urušadze in Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana. O nagrajencih v tej kategoriji bo odločala žirija, ki jo sestavljajo angleška igralka Emily Watson (predsednica), režiser Igor Bezinović, igralka Sara Klimoska, direktor Evropske filmske akademije Matthijs Wouter Knol in režiserka Athina Rachel Tsangari. V tekmi za srce Sarajeva za celovečerni dokumentarni film sta med drugim slovenski dokumentarec Ko pridem ven režiserja Metoda Pevca ter slovenska manjšinska koprodukcija Planina Biljane Tutorov in Petra Glomazića. V kategoriji kratkih igranih filmov se za srce Sarajeva potegujeta tudi slovenski kratki animirani film Kozmonavti Lea Černica ter slovenska manjšinska koprodukcija Nihče ni nič rekel srbske režiserke Tamare Todorović. V tekmovalnem programu študentskih kratkih filmov pa bodo prikazali tudi kratki film Sosed slovenskega študenta režije na beograjski Fakulteti za dramske umetnosti Dana Grabnarja.

Močna slovenska udeležba tudi v drugih programih festivala

V programu Open Air premiere bo svetovno premiero doživel slovenski igrani celovečerec Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta, v omenjenem programu pa bodo prikazali tudi film Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja ter slovensko manjšinsko koprodukcijo Virus patološke dobrote hrvaškega režiserja Predraga Ličine. V programu Teen Arena bo svetovna premiera tretjega dela priljubljene družinske komedije o Gaji in njenem svetu z naslovom Gajin svet 3 režiserja Petra Bratuše. V istem programu bo na sporedu tudi kratki film Psi brez sanj režiserja Hanisa Bagashova, ki je nastal v koprodukciji Severne Makedonije in Slovenije. Na festivalu se bo predstavila še serija Trezor v režiji Matevža Luzarja, v program polnočnih projekcij pa se je uvrstila slovenska manjšinska koprodukcija Razpoka v ledu scenaristke in režiserke Maje Miloš.

Častno srce Sarajeva letos tudi za Asgharja Farhadija