Sarajevo safari: ko bogataši plačujejo, da streljajo na nedolžne v vojni

Ste vedeli, da so v vojni v 90. letih na tleh Bosne in Hercegovine bogataši streljali na nedolžne ljudi? Zakaj? Ker so lahko. Denar je sveta vladar, pravijo in očitno je temu tako tudi, ko imajo določeni posamezniki denarja toliko, da lahko uresničijo svoje še najbolj sprevržene ideje. Tako je bilo tudi pred 30. leti nedaleč od naše male države. Sarajevo sarafi je pretresljiv dokumentarni film, ki si ga zdaj lahko ogledate tudi na VOYO.