Sarajevski filmski festival dobil status kvalifikacijskega festivala za oskarje.

Po odločitvi ameriške akademije se dobitniki srca Sarajeva za najboljši dokumentarni film, srca Sarajeva za najboljši kratki film in dobitnik nominacije za nagrado Evropske filmske akademije v kategoriji najboljšega kratkega filma odslej avtomatično potegujejo za nominacijo za oskarja. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, to potrjuje odličnost, ki so jo dosegli nagrajenci na tem festivalu, in če izpolnjujejo druga pravila akademije, so upravičeni do obravnave nominacij za oskarja.

Festival v Sarajevu kot mednarodni filmski festival poteka od leta 1995 in velja za največji filmski festival v tem delu Evrope. Na lanski 30. izdaji je srce Sarajeva za najboljši kratki film prejel film Absent režiserja Cema Demirea, za najboljši dokumentarec pa je bil izbran ukrajinski A Picture to Remember/Slika za spomin.