Sarajevski filmski festival se je pridružil družini vodilnih mednarodnih filmskih festivalov

Sarajevski filmski festival je od Akademije za filmsko umetnost in znanost prejel status mednarodnega filmskega festivala Oskar. Kratki filmi, ki prejmejo nagrado Srce Sarajeva in nominacijo za nagrado Evropske filmske akademije (EFA) na filmskem festivalu v Sarajevu, bodo tako upravičeni do standardnega gledališkega tekmovanja v kategoriji kratkega animiranega kratkega filma (Live Action Short Film), pod pogojem, da so sicer v skladu s pravili akademije.