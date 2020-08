Sarajevski filmski festival se zaradi koronavirusa seli na splet

V Bosni in Hercegovini namreč že več tednov dnevno beležijo veliko število novo okuženih z novim koronavirusom. V sredo so tako potrdili 274 novih okužb, največ na območju Sarajeva. Poleg tega je od 4. avgusta v veljavi omejitev glede zbiranja na prostem na sto in v zaprtih prostorih na 50 oseb.

Odločitev je vodstvo festivala sprejelo na podlagi navodil in informacij civilne zaščite in lokalnih oblasti ter kriznega štaba ministrstva za zdravje.

Vodstvo festivala, ki bi moral potekati od 14. do 21. avgusta, je sicer pred tem napovedovalo, da bodo vse načrtovane projekcije potekale na prostem. Sedaj pa so sprejeli odločitev, da festival v celoti preselijo na splet. Vsi filmi bodo tako dostopni na platformi ondemand.sff.ba, prav tako spremljevalni program, ki bo ponudil predavanja in pogovore z avtorji. V 26. izdaji se bo za nagrade srce Sarajeva v štirih kategorijah - celovečernih, dokumentarnih, kratkih in študentskih filmov - potegovalo 49 filmov.

SFF že več kot dve desetletji in pol privlačil številne domače in tuje obiskovalce, vsako leto jih na njem naštejejo več tisoč. Projekcije filmov spremljajo številne zabave, ki se običajno zavlečejo pozno v noč.