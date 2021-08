Sarajevski filmski festival v 27. izdaji znova v živo

Za nagrado srce Sarajeva se bo letos potegovalo 48 filmov v štirih tekmovalnih kategorijah: igrani, dokumentarni, kratki in študentski film. Skupno se je na festival prijavilo 683 filmov, od tega 135 celovečernih igranih, 153 dokumentarnih, 245 kratkih in 150 študentskih.

V tekmovalni program celovečercev je selektorica Elma Tataragić uvrstila deset filmov, med njimi tudi slovenski koprodukcijski film Morena hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović. Film je na minulem festivalu v Cannesu prejel zlato kamero za najboljši prvenec, na festivalu v Pulju pa nagrado občinstva zlata vrata. Slovenska koproducenta družinske psihološke drame, ki bo imela na festivalu regionalno premiero, sta SPOK Films in Staragara.

V igri za srce Sarajeva – nagradili bodo najboljši film, režiserja ter igralca in igralko – so celovečerec črnogorskega režiserja Dušana Kasalice Elegija lovora in madžarski film z angleškim naslovom Things Worth Weeping For Cristine Grosan, ki bosta na festivalu doživela svetovno premiero, gruzijsko-britanska koprodukcija režiserke Juje Dobrachkous z naslovom Bebia, a mon seul desir, srbski film Milice Tomović Kelti, avstrijsko-nemški film Grosse Freiheit, ki ga je režiral Sebastian Meise, ter kosovski film Norike Sefa z angleškim naslovom Looking For Venera.

Tu so še tri francoske koprodukcije: grško-francoska z angleškim naslovom Moon, 66 Questions režiserke Jacqueline Lentzou, kosovsko-francoski film z angleškim naslovom The Hill Where Lionesses Roar v režiji Luane Bajrami ter bolgarsko-francoski film Women Do Cry, ki sta ga režirali Vesela Kazakova in Mina Mileva, piše na festivalski spletni strani.