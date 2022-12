Scarlett Johansson: Ko sem bila mlajša, so me izbirali le za provokativne vloge

"Nekako sem postala to mlado dekle, ki prevzema take vloge, a taka mlada postanejo objekt. To je dejstvo. V katero koli škatlo te postavijo, je to napoved tvoje nadaljnje poti. Sedaj lahko mlade ženske bolj prispevajo k temu, katero smer bo ubrala njihova kariera," je med pogovorom v podcastu na iHeartRadiu z voditeljem Brucom Bozzijem povedala igralka.

Dodala je, da je v poznih najstniški letih tudi sama začela spoznavati svojo ženstvenost, kar pa ji ni pomagalo pri tem, da bi jo še naprej postavljali v določeni okvir: "Mislim, da sem prav zaradi tega, ker so me postavili na to pot, tam tudi obstala. Ves čas so me vzgajali, da sem postala igralka, ki je nastopala v provokativnih vlogah. Vedno sem igrala drugo žensko, ki je predstavljala objekt poželenja, zato sem se kar naenkrat znašala v kotu, iz katerega nisem mogla."