Scarlett Johansson se vrača v vlogi Črne vdove

Po številnih prestavljanjih in dolgem čakanju je izšel nov napovednik za težko pričakovan film Črna vdova , ki vliva optimizem, da bo Natasha Romanoff, znana kot superjunakinja Črna vdova, le doživela svoj trenutek na velikem platnu.

V prihajajočem akcijskem vohunskem trilerju Črna vdova je istoimenska junakinja soočena s temno stranjo svoje dediščine, ko se pojavi nevarna zarota, povezana z njeno osebno preteklostjo. Sile, ki ji grozijo, da se ne bodo ustavile, dokler je ne pokončajo, so razlog, da se mora Natasha spoprijeti s svojo preteklostjo, ko je bila še vohunka, in z razpadlimi odnosi, ki so se podrli, še preden je postala Maščevalka.