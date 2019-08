Scarlett Johansson v Benetkah: Snemanje filma je bilo zelo čustveno

Film Marriage Story, ki ga je režiral Noah Baumach, govori o ločitvi in prikaže vznemirljiv in sočuten portret razpada zakonske zveze in družine, ki kljub temu ostane skupaj. 34-letno igralko pa se je zgodba dotaknila bolj, kot si je sprva mislila.

Svetlolaska ima za sabo že dve ločitvi. Leta 2011 se je ločila od Ryana Reynoldsa, leta 2017 pa od Romaina Dauriaca, sedaj pa je zaročena s scenaristom Colinom Jostom. "V scenariju smo nekateri prepoznali tudi svoje zgodbe. Gledalci bodo videli veliko več kot v drugih filmih," je povedala.

Na tiskovni konferenci v Benetkah je dodala:"Ko sem se spoznala z Noahom, sem bila ravno sredi ločitve in sploh nisem vedela, kakšen bo scenarij. A ni on kriv, saj ni vedel, kaj sem v tistem času preživljala." Ko mu je kasneje vse priznala, je Baumach vedel, da obstajata samo dve možnosti, ali si bo resnično želela nastopiti v filmu ali pa ne.

"Zdelo se mi je, da je to usoda," je o privolitvi povedala 34-letnica in dodala: "Želela sem z nekom deliti svojo žalost, zato se mi je zdela odlična priložnost." Baumach je v filmu predstavil tako skrivnosti zakona kot tudi ločitve. "Ko nekaj ne deluje več, se šele takrat začneš zavedati in iščeš rešitev. Tako je tudi v zakonu – šele ob razhodu razumemo, kaj pomeni biti poročen."