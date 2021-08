Scarlett Johansson kmalu v novem filmu Wesa Andersona

Scarlett Johnasson se bo tokrat pridružila igralski zasedbi najnovejšega projekta Wesa Andersona, ki za zdaj še nima naslova. Igralka, ki je z režiserjem sodelovala že pri animiranem filmu Otok psov iz leta 2018, bo igrala ob kolegih, ki so prav tako že zaigrali v Andersonovih filmih ter ob Margot Robbie in Tomu Hanksu, za katera je to prvo sodelovanje z Andersenom.