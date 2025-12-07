Scarlett Johansson v pogajanjih za film Batman 2

Da se Zoe Kravitz ne bo vrnila k drugemu delu Batmana , so po pisanju tujih medijev razkrili viri, ki so blizu produkcije. Prvi film so v kinih začeli predvajati marca 2022 in je na blagajnah po svetu zaslužil približno 663 milijonov evrov. Matt Reeves in soscenarist Mattson Tomlin sta scenarij za nadaljevanje dokončala junija.

"Bila je dolga pot, vendar sem zelo navdušen. Res sem ponosen na scenarij, ki sva ga napisala z Mattsonom," je Reeves povedal za portal Variety septembra letos in razkril, da se je ekipa filma zelo trudila, da zgodba ne bi prišla na dan.

Podobno kot zgodba tudi podrobnosti o vlogi, za katero se dogovarja Johansson, niso znane. Če se bo uspela dogovoriti, bo to naslednja velika pogodba za igralko, ki je nazadnje nastopila v še eni kino uspešnici Jurski svet: Preporod, ki je zaslužila več kot 670 milijonov evrov, dogovorila pa se je tudi za vlogo v novem Izganjalcu hudiča, ki ga pripravlja mojster grozljivke Mike Flanagan.

Dvakratna nominiranka za oskarja Scarlett Johansson je v vmesnem času debitirala še kot režiserka. Njeno dramo Eleanor the Great so premierno prikazali na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu. Kot igralko jo bo v bližnji prihodnosti mogoče videti tudi v filmu Jamesa Grayja Papirnati tiger.