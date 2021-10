Scarlett Johansson z ustvarjalci Črne vdove dosegla sodno poravnavo

Podjetje Disney je s Scarlett Johansson našlo skupni jezik, dva meseca potem, ko je igralka proti podjetju vložila tožbo. "Vesela sem, ker sem z Disneyjem razrešila naše razlike. Zelo sem ponosna na delo, ki smo ga skupaj opravili v preteklih letih. Zelo sem uživala v ustvarjalnem odnosu, ki ga imam z ekipo. Veselim se našega sodelovanja v prihodnjih letih," je za revijo People izjavila zvezdnica.

Na poravnavo se je za tuj medij odzval tudi vodja podjetja Alan Bergman. Dejal je, da je vesel, ker so s Scarlett prišli do skupnega dogovora glede spora o predvajanju Črne vdove, hkrati pa se je zahvalil za njene dosedanje prispevke k Marvelovi družini.

Johanssonova je julija vložila tožbo, v njej pa obtožila podjetje Disney, da so kršili njeno pogodbo, ko so poleti film Črna vdova, v kateri je odigrala glavno vlogo, istočasno premierno predvajali tako v kinematografih kot tudi na pretočni platformi. Trdila je, da je bila s tem oškodovana, saj je njena pogodba zajemala samo predvajanje akcijske pustolovščine v kinematografih, ob dobri prodaji vstopnic pa naj bi bila upravičena do dodatnih zaslužkov. S tem, ko so film istočasno izdali tudi na pretočni platformi, je bila finančno oškodovana, saj je bilo zanimanje za ogled filma v kinu manjše kot bi bilo sicer.

Igralkina tožba je od hollywoodskih kolegov prejela pozitivne odzive, saj se je zgodila v prelomnem trenutku, ko se industrija sooča s vprašanji o tem, kako bodo občinstvu ponujali zabavne storitve na spletu in hkrati primerno plačali ustvarjalce za svoje delo.