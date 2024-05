Scenarij zadnje epizode Prijateljev je javnosti razkril nekdo iz ekipe

Ustvarjalca serije Prijatelji sta priznala, da je dele scenarija za zadnjo epizodo pred predvajanjem javnosti razkril nekdo iz snemalne ekipe. Epizoda je imela naslov The Last One (Zadnja), ogledalo pa si jo je več milijonov gledalcev, ki so priljubljeno serijo spremljali skozi leta predvajanja.

OGLAS

Ustvarjalca serije Prijatelji Marta Kauffman in David Crane sta ob 20. obletnici zadnje epizode razkrila, da so deli scenarija prav te poslednje epizode priljubljene komične serije v javnost pricurljali, ker jih je razkril nekdo iz snemalne ekipe. The Last One (Zadnja), kakor je bila naslovljena, je bila na sporedu 6. maja 2004, milijoni oboževalcev pa so si jo ogledali v pričakovanju, da končno doživijo razplet zgodbe med Rachel in Rossom.

Minilo je 20 let od zadnje epizode Prijateljev. FOTO: Profimedia icon-expand

Zaključek serije je bil prelomnica tako za oboževalce kot za glavne igralce Jennifer Aniston, Courteney Cox, Liso Kudrow, Matta LeBlanca, Matthewa Perryja in Davida Schwimmerja, pa tudi za ustvarjalce, ki so se zelo trudili, da bi zgodbo uspešno skrivali vse do konca. "Tako zelo smo se trudili vse skrivati, a je nekdo izdal javnosti. To je bil nekdo, ki je sodeloval pri snemanju," je povedala Kauffmanova, Crane pa je dodal, da je pred premiero v javnost prišlo več delov scenarija zadnje epizode. "Vedeli smo, kako malo ljudi je vedelo, kaj se bo zgodilo, zato smo v zaodrju vse skupaj spremenili v pravo detektivko. Bilo je zelo neprijetno, a na koncu dneva je bilo, kar je bilo," je še povedal. Kauffmanova je dodala, da je v javnost že pred predvajanjem prišel tudi tisti del scenarija, ki je razkril, kaj se bo zgodilo z romanco Rachela in Rossa. Ustvarjalca sta razkrila, da točnega podatka, kdo naj bi bil tisti, ki je scenarij posredoval javnosti, nimajo, a so že takrat vedeli, kdo približno bi to lahko bil.