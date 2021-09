Scenarist filma Sfinga navdušil s posnetkom, a nadaljevanja (še) ne bo

Pred desetimi leti je bil premierno predvajan dokumentarni film Sfinga, ki ga je režiral Vojko Anzeljc, scenarij zanj pa je prispeval Gregor Kresal. Dokumentarec je bil slovenska alpinistična uspešnica, šlo pa je tudi za prvi takšen projekt v Sloveniji. Pri nastajanju filma je sodelovalo od 5 do 25 ljudi, snemanje pa je bilo zelo naporno, hkrati pa nevarno, saj je bila ekipa na steni tudi po petnajt ur dnevno. Kljub temu, da je posnetek materiala še za skoraj cel film, pa do Sfinge 2 oziroma Kamnitega srca, zaenkrat ne bo prišlo, saj se je ekipa srečala s 'slovenskim problem filmske industrije' – pomanjkanjem finančnih sredstev.

Pred dnevi je scenarist Gregor Kresal, ki je zaslužen za scenarij alpinističnega dokumentarnega filma Sfinga, na družbenem omrežju Facebook s svojo objavo spomnil, da bi se slovenska javnost lahko veselila tudi njegovega nadaljevanja, a tega žal ne bo. Po triletnem birokratskem boju in vseh zavrnitvah, se je Kresal odločil, da je bitka zaenkrat izgubljena. Materiala za nov dokumentarec o slovenskem visokogorju ima še dovolj, scenarij je že spisan, manjka mu samo še finančna podpora, za katero pa niti ministrstvo za kulturo niti Slovenski filmski center nimata posluha. "Načeloma ta projekt stoji," nam je v pogovoru dejal Gregor Kresal. "Če se bo kje našel denar, bom ga dokončal. Za Sfingo sem pisal scenarij dve leti in pol, preden smo dobili nekaj sredstev, da smo šli to posnet. Še vedno je to bila zgolj ena tretjina običajnih sredstev za celovečerni dokumentarec. Snemanje je bilo zelo dolgotrajno in nevarno, a smo ga nekako izpeljali," je o nastajanju celovečerca in o snemanju na Triglavski severni steni povedal Gregor.

Film, ki ni imel distributerja, je v kinih doživel za slovenske razmere velik uspeh. Ker je ostalo še toliko posnetega materiala, je Kresal pripravil nov scenarij, v katerem bi bila vključena še legenda o Ajdovski deklici in zlatorogu. Prijavil se je na razpis, ki ga je objavil Slovenski filmski center, a so ga zavrnili z argumentom, da v Sloveniji gledalci nočejo gledati nadaljevanj. Pritožbo mu je ugodilo ministrstvo za kulturo, ki je njegovo prošnjo vrnilo na Center, a se je zgodba ponovila. Kresal je pri razpisu vztrajal tri leta, a scenarij je ostal v predalu. "V letu 2012 smo naredili približno petnajst snemalnih dni na vrhu Triglava in v njegovi okolici, kjer smo posneli tri četrtine materiala. Delovni načrt je imel naslov Sfinga 2, sam pa bi mu dal ime Kamniti srce. Na posnetkih so tudi izjave tistih, ki so nastopili v Sfingi, s svojim pogledom in z neke distance o filmu in o tem, kako se jih je zgodba filma dotaknila," nadaljuje Kresal. Sfinga se namreč dotakne tudi zgodbe, ki jo je Ante Mahkota opisal v svoji knjigi z istoimenskim naslovom.

