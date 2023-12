Scenografka Barbie zanikala, da so povzročili pomanjkanje roza barve

Scenografka filma Barbie je dejala, da ni mislila resno, ko je pred meseci dejala, da je produkcijska ekipa komedije povzročila svetovno pomanjkanje specifične roza barve. Pojasnila je, da je šlo v resnici za to, da je bilo te barve premalo in so se morali pošteno potruditi, da so jo dobili v dovolj veliki količini.

Sarah Greenwood in Katie Spencer, ki sta odgovorni za rožnato deželo Barbie v letošnji istoimenski filmski uspešnici, sta zanikali, da je produkcijska ekipa filma povzročila mednarodno pomanjkanje fluorescenčno rožnatega odtenka barve Rosco. "Za začetek sploh ni bilo dovolj roza barve," je pojasnila Greenwoodova, ki je bila odgovorna za oblikovanje scenografije. icon-expand Produkcijska ekipa komedije Baribe je imela veliko težav s pridobivanjem velike količine roza barve. FOTO: Profimedia Greenwoodova je priznala, da je bil njen komentar za Architectural Digest, češ da je zaradi njih v svetu zmanjkalo roza odtenka, nepremišljen. "Res je, to barvo smo našli po dolgem raziskovanju popolnega roza odtenka. Našli smo Rosco, neverjetno filmsko podjetje, ki izdeluje ta čudoviti pigment ... ampak seveda nihče ni uporabljal rožnate, dokler nismo prišli mi. In zato ni bilo dovolj roza barve. Rekli smo: 'Hočemo 200 litrov vašega pigmenta.'" V nadaljevanju je dekoraterka Katie Spencer pojasnila: "Tega ni od njih še nikoli nihče zahteval in tako je bilo prav smešno. Potem smo morali poklicati vodilne pri Warner Bros., ki so poklicali vodilne pri podjetjih za barvo in rekli: 'Potrebujemo roza barvo.'" Dejala je, da so nato s skupnimi močmi iskali želeni odtenek roza barve, med drugim tudi na dvoriščnih delavnicah. "Na koncu smo je dobili dovolj, ampak nismo povzročili mednarodnega pomanjkanja rožnate barve. Sprva je je bilo premalo."